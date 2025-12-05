В Генштабе заявили об ударе по Сызранскому НПЗ и морскому порту в Краснодарском крае рф

$42.180.02
11:17 • 3332 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
08:37 • 7614 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
07:29 • 15280 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 29184 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 39756 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 35632 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 59583 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 33963 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 56586 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 24455 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Популярные новости
"Надежда есть": Вэнс анонсировал хорошие новости по войне в Украине в ближайшие несколько недель5 декабря, 02:35 • 22764 просмотра
ISW: путин изменил риторику по поводу войны, но не отказался от своих первоначальных целей5 декабря, 03:32 • 27112 просмотра
Трамп: Война в Украине закончится, мы устанавливаем мир по всему миру5 декабря, 04:03 • 22813 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше06:30 • 20973 просмотра
Шесть областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго08:47 • 10902 просмотра
публикации
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты11:30 • 2126 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?11:17 • 3334 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше06:30 • 21081 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 59583 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 45371 просмотра
УНН Lite
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома06:50 • 10496 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 20942 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 34854 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 35200 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 79659 просмотра
В Генштабе заявили об ударе по Сызранскому НПЗ и морскому порту в Краснодарском крае рф

Киев • УНН

 • 740 просмотра

Силы обороны Украины в ночь на 5 декабря поразили инфраструктуру Темрюкского морского порта и мощности Сызранского НПЗ. Также подтверждено повреждение Саратовского НПЗ.

В Генштабе заявили об ударе по Сызранскому НПЗ и морскому порту в Краснодарском крае рф

Силы обороны Украины в ночь на 5 декабря поразили инфраструктуру Темрюкского морского порта (Темрюк, Краснодарский край, рф). Кроме того, как сообщили в Генштабе, поражались мощности нефтеперерабатывающего завода "Сызранский" в Самарской области рф, передает УНН.

В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 5 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру Темрюкского морского порта (Темрюк, Краснодарский край, рф). Этот порт, в частности, осуществляет отгрузку генеральных, наливных (сжиженный природный газ и химические грузы), навалочных и насыпных грузов. Задействован в обеспечении российской оккупационной армии

- говорится в сообщении.

По данным Генштаба, зафиксировано попадание по территории объекта с последующим пожаром. Степень нанесенного ущерба уточняется.

"Призраки" ГУР поразили российский МиГ-29 и РЛС в Крыму04.12.25, 16:07 • 4034 просмотра

Добавим

Кроме того, как сообщили в Генштабе, поражались мощности нефтеперерабатывающего завода "Сызранский" в Самарской области рф. Ежегодный объем переработки этого НПЗ составляет от 7 до 8,9 млн тонн нефти в год. Задействован в обеспечении вооруженных сил российского агрессора.

Зафиксировано попадание БпЛА по территории завода с последующим пожаром. По предварительной информации, поражена одна из установок НПЗ.

Также подтверждены результаты недавнего поражения Саратовского НПЗ - повреждена установка первичной очистки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. По состоянию на начало декабря 2025 года завод полностью приостановил первичную переработку сырой нефти и функционирует на уровне менее 50% от проектной мощности, с полной остановкой ключевых установок, добавили в Генштабе.

Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб04.12.25, 22:25 • 29173 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Энергетика
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины