В Генштабе заявили об ударе по Сызранскому НПЗ и морскому порту в Краснодарском крае рф

Силы обороны Украины в ночь на 5 декабря поразили инфраструктуру Темрюкского морского порта (Темрюк, Краснодарский край, рф). Кроме того, как сообщили в Генштабе, поражались мощности нефтеперерабатывающего завода "Сызранский" в Самарской области рф, передает УНН.

В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 5 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру Темрюкского морского порта (Темрюк, Краснодарский край, рф). Этот порт, в частности, осуществляет отгрузку генеральных, наливных (сжиженный природный газ и химические грузы), навалочных и насыпных грузов. Задействован в обеспечении российской оккупационной армии - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, зафиксировано попадание по территории объекта с последующим пожаром. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Добавим

Кроме того, как сообщили в Генштабе, поражались мощности нефтеперерабатывающего завода "Сызранский" в Самарской области рф. Ежегодный объем переработки этого НПЗ составляет от 7 до 8,9 млн тонн нефти в год. Задействован в обеспечении вооруженных сил российского агрессора.

Зафиксировано попадание БпЛА по территории завода с последующим пожаром. По предварительной информации, поражена одна из установок НПЗ.

Также подтверждены результаты недавнего поражения Саратовского НПЗ - повреждена установка первичной очистки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. По состоянию на начало декабря 2025 года завод полностью приостановил первичную переработку сырой нефти и функционирует на уровне менее 50% от проектной мощности, с полной остановкой ключевых установок, добавили в Генштабе.

