У Генштабі зявили про удар по Сизранському НПЗ та морському порту у Краснодарському краї рф

11:17
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
08:37
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
07:29
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Популярнi новини
Україна на межі демографічного колапсу: населення скоротиться до 25 мільйонів до 2051 року - Reuters
5 грудня, 01:33
"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів
5 грудня, 02:35
ISW: путін змінив риторику щодо війни, але не відмовився від своїх початкових цілей
5 грудня, 03:32
Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу
5 грудня, 04:03
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі
06:30
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
11:17
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі
06:30
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01
"Чорна п'ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет
4 грудня, 12:21
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Урсула фон дер Ляєн
Стів Віткофф
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Бельгія
Білий дім
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому
06:50
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білого
4 грудня, 14:10
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році
4 грудня, 08:53
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню
3 грудня, 09:06
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає
1 грудня, 10:58
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
ChatGPT

У Генштабі зявили про удар по Сизранському НПЗ та морському порту у Краснодарському краї рф

Київ • УНН

 56 перегляди

Сили оборони України у ніч на 5 грудня уразили інфраструктуру Темрюцького морського порту та потужності Сизранського НПЗ. Також підтверджено пошкодження Саратовського НПЗ.

У Генштабі зявили про удар по Сизранському НПЗ та морському порту у Краснодарському краї рф

Сили оборони України у ніч на 5 грудня уразили інфраструктуру Темрюцького морського порту (Темрюк, Краснодарський край, рф). Окрім того, як повідомили у Генштабі, уражалися потужності нафтопереробного заводу "Сизранський" у Самарській області рф, передає УНН.

В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 5 грудня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру Темрюцького морського порту (Темрюк, Краснодарський край, рф). Цей порт, зокрема, здійснює відвантаження генеральних, наливних (зріджений природний газ і хімічні вантажі), навалочних та насипних вантажів. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії 

- йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, зафіксовано влучання по території об’єкту з подальшою пожежею. Ступінь завданих збитків уточнюється.

"Примари" ГУР уразили російський МіГ-29 та РЛС у Криму04.12.25, 16:07 • 4028 переглядiв

Додамо

Окрім того, як повідомили у Генштабі, уражалися потужності нафтопереробного заводу "Сизранський" у Самарській області рф. Щорічний об’єм переробки цього НПЗ складає від 7 до 8.9 млн. тонн нафти на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора.

Зафіксовано влучання БпЛА по території заводу з подальшою пожежею. За попередньою інформацією, уражено одну з установок НПЗ.

Також, підтверджено результати нещодавнього ураження Саратовського НПЗ - пошкоджено установку первинного очищення нафти ЕЛОУ-АВТ-6. Станом на початок грудня 2025 року завод повністю призупинив первинну переробку сирої нафти та функціонує на рівні менше 50% від проєктної потужності, з повною зупинкою ключових установок, додали у Генштабі.

Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб04.12.25, 22:25 • 27793 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України