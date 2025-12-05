У Генштабі зявили про удар по Сизранському НПЗ та морському порту у Краснодарському краї рф

Сили оборони України у ніч на 5 грудня уразили інфраструктуру Темрюцького морського порту (Темрюк, Краснодарський край, рф). Окрім того, як повідомили у Генштабі, уражалися потужності нафтопереробного заводу "Сизранський" у Самарській області рф, передає УНН.

В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 5 грудня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру Темрюцького морського порту (Темрюк, Краснодарський край, рф). Цей порт, зокрема, здійснює відвантаження генеральних, наливних (зріджений природний газ і хімічні вантажі), навалочних та насипних вантажів. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, зафіксовано влучання по території об’єкту з подальшою пожежею. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Додамо

Окрім того, як повідомили у Генштабі, уражалися потужності нафтопереробного заводу "Сизранський" у Самарській області рф. Щорічний об’єм переробки цього НПЗ складає від 7 до 8.9 млн. тонн нафти на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора.

Зафіксовано влучання БпЛА по території заводу з подальшою пожежею. За попередньою інформацією, уражено одну з установок НПЗ.

Також, підтверджено результати нещодавнього ураження Саратовського НПЗ - пошкоджено установку первинного очищення нафти ЕЛОУ-АВТ-6. Станом на початок грудня 2025 року завод повністю призупинив первинну переробку сирої нафти та функціонує на рівні менше 50% від проєктної потужності, з повною зупинкою ключових установок, додали у Генштабі.

