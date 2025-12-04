"Примари" ГУР уразили російський МіГ-29 та РЛС у Криму

4 грудня 2025 року спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Примари" здійснив успішну операцію в тимчасово окупованому Криму, знищивши російський багатоцільовий винищувач МіГ-29. Про це українські розвідники повідомили у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Ураження відбулося на території військового аеродрому "Кача". Цієї ж ночі "Примари" також завдали удару по аеродромному радіолокаційному комплексу "Іртиш", розташованому поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.

Спецпідрозділи ГУР продовжують системно послаблювати систему протиповітряної оборони московитів над тимчасово окупованим півостровом, знищуючи радари, зенітні комплекси, а відтепер – і винищувальну авіацію зс рф – йдеться в повідомленні ГУР.

