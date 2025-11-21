“Примари” ГУР спалили гвинтокрил Ка-27 і дороговартісні системи ППО в окупованому Криму
Київ • УНН
Майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" успішно уразили ворожий гелікоптер Ка-27 та кілька радіолокаційних комплексів на тимчасово окупованому півострові. Операція завдала серйозних втрат російській окупаційній армії.
Загарбникам у Криму знову непереливки — майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" завдали чергових серйозних втрат російській окупаційній армії, передає УНН із посиланням на Головне управління розвідки.
Деталі
За даними ГУР, внаслідок операції на тимчасово окупованому півострові успішно уражено ворожі:
- корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27;
- аеродромний радіолокаційний комплекс "ліра-А10";
- РЛС 55Ж6У "нєбо-У";
- РЛС "нєбо-СВ" у купольній конструкції;
- РЛС П-18 "терек".
“Примари” ГУР на полюванні: українські дрони знищили три російські РЛС та десантний катер у Криму26.10.25, 15:26 • 6195 переглядiв
Влучні удари по дороговартісних російських цілях і приголомшливе ухилення від ракети з ворожого комплексу "панцирь-С1" — в ексклюзивному відео. Бонусний естетичний кадр — зафіксований українськими розвідниками рух ключа перелітних птахів у кримському небі.