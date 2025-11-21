“Примари” ГУР спалили гвинтокрил Ка-27 і дороговартісні системи ППО в окупованому Криму

$42.150.06
48.520.22
ukenru
13:06 • 1700 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
12:55 • 3284 перегляди
План має забезпечити достойний мир: Зеленський розповів про домовленість із лідерами Франції, Британії та Німеччини
12:43 • 2956 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
11:38 • 13411 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
10:22 • 13982 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
09:41 • 18446 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
21 листопада, 05:29 • 23168 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
21 листопада, 04:00 • 29422 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
21 листопада, 04:07 • 43131 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 23123 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.7м/с
94%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 30499 перегляди
Кількість постраждалих від нічної атаки рф в Одесі та Запоріжжі зросла: показали наслідкиPhoto21 листопада, 06:53 • 17327 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 28180 перегляди
План Трампа щодо припинення війни в Україні став несподіванкою для дипломатів Європи - CNN08:07 • 16233 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 10821 перегляди
Публікації
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo11:38 • 13412 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф09:41 • 18447 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 28216 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України 21 листопада, 04:07 • 43133 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 61352 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 10842 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 30527 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 40641 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 54475 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 76285 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Золото
Ракетний комплекс "Панцир"

“Примари” ГУР спалили гвинтокрил Ка-27 і дороговартісні системи ППО в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 804 перегляди

Майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" успішно уразили ворожий гелікоптер Ка-27 та кілька радіолокаційних комплексів на тимчасово окупованому півострові. Операція завдала серйозних втрат російській окупаційній армії.

“Примари” ГУР спалили гвинтокрил Ка-27 і дороговартісні системи ППО в окупованому Криму

Загарбникам у Криму знову непереливки — майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" завдали чергових серйозних втрат російській окупаційній армії, передає УНН із посиланням на Головне управління розвідки.

Деталі

За даними ГУР, внаслідок операції на тимчасово окупованому півострові успішно уражено ворожі:

- корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27;

- аеродромний радіолокаційний комплекс "ліра-А10";

- РЛС 55Ж6У "нєбо-У";

- РЛС "нєбо-СВ" у купольній конструкції;

- РЛС П-18 "терек".

“Примари” ГУР на полюванні: українські дрони знищили три російські РЛС та десантний катер у Криму26.10.25, 15:26 • 6195 переглядiв

Влучні удари по дороговартісних російських цілях і приголомшливе ухилення від ракети з ворожого комплексу "панцирь-С1" — в ексклюзивному відео.  Бонусний естетичний кадр — зафіксований українськими розвідниками рух ключа перелітних птахів у кримському небі.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Ракетний комплекс "Панцир"
Крим