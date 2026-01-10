Іспанія закликає Європу до власної армії, щоб не залежати від третіх країн

$42.990.00
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 16367 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 18420 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 17473 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 19232 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 27380 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 48720 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 37520 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 36740 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 29989 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Нічна атака на Дніпропетровщину: троє поранених, пожежі та знеструмлення у містах 10 січня, 06:45
Черговий випад проти України: спікер парламенту Чехії зробив ще одну різку заяву на адресу Києва 10 січня, 07:48
"Пряник скінчився": Трамп розчарований путіним, бачить у ньому перешкоду для миру в Україні 10 січня, 09:14
Київ та Київщина повертаються до стабілізаційних графіків: фахівцям вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням 10:56
Вбивство Рене Гуд співробітником імміграційної служби США: ЗМІ опублікували нове відео 11:20
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають 9 січня, 16:19
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіант 8 січня, 18:39
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів 8 січня, 17:08
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс" 8 січня, 15:30
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів 8 січня, 13:48
8 січня, 13:48 • 98344 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Джей Ді Венс
Алі Хаменеї
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Венесуела
Дніпропетровська область
Іспанія закликає Європу до власної армії, щоб не залежати від третіх країн

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес закликав Європу створити власну армію та інтегрувати оборонну промисловість. Це дозволить континенту діяти без залежності від третіх країн, зміцнюючи безпеку та засуджуючи агресію росії.

Іспанія закликає Європу до власної армії, щоб не залежати від третіх країн

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес закликав Європу до створення власної армії та інтеграції оборонної промисловості. Це дозволить континенту діяти без залежності від третіх країн і зміцнити безпеку. Про це повідомляє EFE, пише УНН.

Деталі

"Ми повинні мати власні засоби стримування, без залежності від третіх сторін", - заявив в інтерв’ю EFE Хосе Мануель Альбарес, закликаючи Європу інтегрувати оборонну промисловість і рухатися до створення європейської армії.

Альбарес також прокоментував глобальні виклики.

"Спроби змінити правила міжнародного порядку ми бачимо в діях США у Венесуелі або їхніх претензіях щодо Гренландії", - зазначив він.

Франція може вийти з НАТО через політику Трампа: віцепрезидентка парламенту подала пропозицію09.01.26, 17:38 • 6084 перегляди

Міністр також підкреслив підтримку України та засудив агресію росії.

"Єдиною загрозою для України та безпеки Європи є російські війська в Україні. Ні Україна, ні ЄС, ні НАТО ніколи не становили загрози для росії", - підкреслив Альбарес.

Міністр наголосив на важливості європейського лідерства і самостійності, критикуючи ультраправі сили, які намагаються послабити ЄС і підірвати демократичні принципи.

Він також виступає за оновлення ООН і вибір нового генерального секретаря з Латинської Америки, бажано жінки, щоб організація відображала сучасні виклики.

Мелоні услід за Макроном заявила, що Європі настав час говорити з росією09.01.26, 14:53 • 4814 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Ґренландія
НАТО
Організація Об'єднаних Націй
Венесуела
Європейський Союз
Іспанія
Сполучені Штати Америки
Україна