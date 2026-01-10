Іспанія закликає Європу до власної армії, щоб не залежати від третіх країн
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес закликав Європу створити власну армію та інтегрувати оборонну промисловість. Це дозволить континенту діяти без залежності від третіх країн, зміцнюючи безпеку та засуджуючи агресію росії.
Деталі
"Ми повинні мати власні засоби стримування, без залежності від третіх сторін", - заявив в інтерв’ю EFE Хосе Мануель Альбарес, закликаючи Європу інтегрувати оборонну промисловість і рухатися до створення європейської армії.
Альбарес також прокоментував глобальні виклики.
"Спроби змінити правила міжнародного порядку ми бачимо в діях США у Венесуелі або їхніх претензіях щодо Гренландії", - зазначив він.
Міністр також підкреслив підтримку України та засудив агресію росії.
"Єдиною загрозою для України та безпеки Європи є російські війська в Україні. Ні Україна, ні ЄС, ні НАТО ніколи не становили загрози для росії", - підкреслив Альбарес.
Міністр наголосив на важливості європейського лідерства і самостійності, критикуючи ультраправі сили, які намагаються послабити ЄС і підірвати демократичні принципи.
Він також виступає за оновлення ООН і вибір нового генерального секретаря з Латинської Америки, бажано жінки, щоб організація відображала сучасні виклики.
