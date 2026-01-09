$42.990.27
Ексклюзив
12:35 • 790 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
11:53 • 5048 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
11:31 • 8090 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
10:37 • 10808 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
10:19 • 9210 перегляди
"Найболючіша" атака рф з половиною висоток без тепла, перебоями зі світлом і водою: Кличко порадив киянам за можливості виїхати за місто
09:48 • 11500 перегляди
Пік циклону пройшов: на Житомирщині намело 35 см снігу, заборона руху вантажівок досі у 4 областях - віцепрем'єрVideo
09:38 • 12906 перегляди
Понад пів мільйона споживачів без світла через атаку рф, у кількох регіонах аварійні відключення - Міненерго
07:26 • 20930 перегляди
Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
9 січня, 06:46 • 23749 перегляди
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 72843 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Мелоні услід за Макроном заявила, що Європі настав час говорити з росією

Київ • УНН

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні вважає, що Європі настав час поговорити з росією щодо війни, але не довільно. Вона підтримує призначення спецпредставника по Україні, вважаючи вступ росії до G8 передчасним.

Прем'єр-міністр Італії Джоржа Мелоні вважає, що Європі настав час поговорити з росією, пише УНН з посиланням на La Stampa.

Деталі

"Я вважаю, що для Європи настав час поговорити з росією" щодо питання війни, "інакше внесок обмежений. Але хто має це робити? Ми не повинні діяти в довільному порядку, інакше ми зробимо путіну послугу", сказала Мелоні на пресконференції.

"Я завжди була за призначення спеціального представника" по Україні, зазначила прем'єр Італії.

Також Мелоні вказала, що "наразі вступ росії до G8 здається мені передчасним".

Доповнення

Раніше президент Франції Еммануель Макрон не виключив "контакту найближчими тижнями" з главою кремля володимиром путіним.

Юлія Шрамко

