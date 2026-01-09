Мелоні услід за Макроном заявила, що Європі настав час говорити з росією

Прем'єр-міністр Італії Джоржа Мелоні вважає, що Європі настав час поговорити з росією, пише УНН з посиланням на La Stampa.

Деталі

"Я вважаю, що для Європи настав час поговорити з росією" щодо питання війни, "інакше внесок обмежений. Але хто має це робити? Ми не повинні діяти в довільному порядку, інакше ми зробимо путіну послугу", сказала Мелоні на пресконференції.

"Я завжди була за призначення спеціального представника" по Україні, зазначила прем'єр Італії.

Також Мелоні вказала, що "наразі вступ росії до G8 здається мені передчасним".

Доповнення

Раніше президент Франції Еммануель Макрон не виключив "контакту найближчими тижнями" з главою кремля володимиром путіним.