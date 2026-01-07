Макрон не виключає "контакту найближчими тижнями" з путіним

Президент Франції Еммануель Макрон не виключає "контакту найближчими тижнями" з главою кремля володимиром путіним, про що заявив в ефірі France 2, пише УНН.

Деталі

"Потрібно організувати процес. У короткостроковій перспективі ми маємо продовжувати підтримувати Україну у її оборонних зусиллях. Саме цим ми й займаємось. Наразі ми реорганізуємо початковий контакт, який відбудеться найближчими тижнями", - відповів Макрон на запитання, чи є якийсь прогрес після його заяви, що було б корисно поговорити з путіним, який відповів, що готовий до діалогу.

"І яка наша ціль? Мир. Але ми не хочемо, щоб цей мир був капітуляцією України", - вказав Макрон.

На уточнення, на якій зустрічі відбудеться діалог, Макрон зазначив: "Якнайшвидше".

