Макрон не виключає "контакту найближчими тижнями" з путіним

Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 7902 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 12405 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27 • 16088 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 17033 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 15485 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 15228 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 29873 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 52278 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 144861 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
Популярнi новини
Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди7 січня, 04:03 • 35885 перегляди
Частину лікарень та електротранспорт у Львові відключили від електрики: Садовий звернувся в Кабмін7 січня, 07:01 • 10128 перегляди
Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": прокуратура повідомила про початок розслідування7 січня, 07:23 • 10993 перегляди
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo08:15 • 25489 перегляди
"Знали заздалегідь": начальник Львівської ОВА прокоментував відключення світла у Львові попри заборону Кабміну10:32 • 13550 перегляди
Публікації
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”12:23 • 5944 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57 • 6666 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
11:31 • 12403 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 63333 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 100839 перегляди
УНН Lite
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 35634 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 55414 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 98135 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 89813 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 84425 перегляди
Макрон не виключає "контакту найближчими тижнями" з путіним

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливий контакт із володимиром путіним найближчими тижнями. Метою діалогу є мир.

Макрон не виключає "контакту найближчими тижнями" з путіним

Президент Франції Еммануель Макрон не виключає "контакту найближчими тижнями" з главою кремля володимиром путіним, про що заявив в ефірі France 2, пише УНН.

Деталі

"Потрібно організувати процес. У короткостроковій перспективі ми маємо продовжувати підтримувати Україну у її оборонних зусиллях. Саме цим ми й займаємось. Наразі ми реорганізуємо початковий контакт, який відбудеться найближчими тижнями", - відповів Макрон на запитання, чи є якийсь прогрес після його заяви, що було б корисно поговорити з путіним, який відповів, що готовий до діалогу.

"І яка наша ціль? Мир. Але ми не хочемо, щоб цей мир був капітуляцією України", - вказав Макрон.

На уточнення, на якій зустрічі відбудеться діалог, Макрон зазначив: "Якнайшвидше".

"У найближчі тижні": Макрон вважає "корисним" відновлення взаємодії Європи з путіним19.12.25, 10:18 • 3885 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Емманюель Макрон
Франція
Україна