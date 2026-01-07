Макрон не исключает "контакта в ближайшие недели" с путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает "контакта в ближайшие недели" с главой кремля владимиром путиным, о чем заявил в эфире France 2, пишет УНН.

Детали

"Нужно организовать процесс. В краткосрочной перспективе мы должны продолжать поддерживать Украину в ее оборонных усилиях. Именно этим мы и занимаемся. Сейчас мы реорганизуем первоначальный контакт, который состоится в ближайшие недели", - ответил Макрон на вопрос, есть ли какой-то прогресс после его заявления, что было бы полезно поговорить с путиным, который ответил, что готов к диалогу.

"И какова наша цель? Мир. Но мы не хотим, чтобы этот мир был капитуляцией Украины", - указал Макрон.

На уточнение, на какой встрече состоится диалог, Макрон отметил: "Как можно скорее".

