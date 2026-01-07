$42.560.14
13:11 • 3580 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 8700 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
11:31 • 12928 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
10:27 • 16448 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
10:05 • 17378 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
09:26 • 15634 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 15339 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 29937 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 52339 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 145164 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
Макрон не исключает "контакта в ближайшие недели" с путиным

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном контакте с владимиром путиным в ближайшие недели. Целью диалога является мир.

Макрон не исключает "контакта в ближайшие недели" с путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает "контакта в ближайшие недели" с главой кремля владимиром путиным, о чем заявил в эфире France 2, пишет УНН.

Детали

"Нужно организовать процесс. В краткосрочной перспективе мы должны продолжать поддерживать Украину в ее оборонных усилиях. Именно этим мы и занимаемся. Сейчас мы реорганизуем первоначальный контакт, который состоится в ближайшие недели", - ответил Макрон на вопрос, есть ли какой-то прогресс после его заявления, что было бы полезно поговорить с путиным, который ответил, что готов к диалогу.

"И какова наша цель? Мир. Но мы не хотим, чтобы этот мир был капитуляцией Украины", - указал Макрон.

На уточнение, на какой встрече состоится диалог, Макрон отметил: "Как можно скорее".

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Эмманюэль Макрон
Франция
Украина