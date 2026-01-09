$42.990.27
Эксклюзив
12:35 • 806 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
11:53 • 5052 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
11:31 • 8092 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
10:37 • 10810 просмотра
Каллас: использование рф "орешника" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США, нужно усилить поддержку
10:19 • 9218 просмотра
"Самая болезненная" атака рф с половиной высоток без тепла, перебоями со светом и водой: Кличко посоветовал киевлянам по возможности уехать за город
09:48 • 11500 просмотра
Пик циклона прошел: в Житомирской области намело 35 см снега, запрет движения грузовиков до сих пор в 4 областях - вице-премьерVideo
09:38 • 12907 просмотра
Более полумиллиона потребителей без света из-за атаки рф, в нескольких регионах аварийные отключения - Минэнерго
07:26 • 20930 просмотра
Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления рф о применении "орешника"
9 января, 06:46 • 23750 просмотра
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08 • 72845 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Мелони вслед за Макроном заявила, что Европе пора говорить с Россией

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что Европе пора поговорить с Россией по поводу войны, но не произвольно. Она поддерживает назначение спецпредставителя по Украине, считая вступление России в G8 преждевременным.

Мелони вслед за Макроном заявила, что Европе пора говорить с Россией

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что Европе пора поговорить с Россией, пишет УНН со ссылкой на La Stampa.

Подробности

"Я считаю, что для Европы пришло время поговорить с Россией" по вопросу войны, "иначе вклад ограничен. Но кто должен это делать? Мы не должны действовать в произвольном порядке, иначе мы окажем Путину услугу", - сказала Мелони на пресс-конференции.

"Я всегда выступала за назначение специального представителя" по Украине, отметила премьер Италии.

Также Мелони указала, что "пока вступление России в G8 кажется мне преждевременным".

Дополнение

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил "контакта в ближайшие недели" с главой Кремля Владимиром Путиным.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Джорджия Мелони
Эмманюэль Макрон
Франция
Италия
Украина