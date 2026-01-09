Мелони вслед за Макроном заявила, что Европе пора говорить с Россией

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что Европе пора поговорить с Россией, пишет УНН со ссылкой на La Stampa.

Подробности

"Я считаю, что для Европы пришло время поговорить с Россией" по вопросу войны, "иначе вклад ограничен. Но кто должен это делать? Мы не должны действовать в произвольном порядке, иначе мы окажем Путину услугу", - сказала Мелони на пресс-конференции.

"Я всегда выступала за назначение специального представителя" по Украине, отметила премьер Италии.

Также Мелони указала, что "пока вступление России в G8 кажется мне преждевременным".

Дополнение

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил "контакта в ближайшие недели" с главой Кремля Владимиром Путиным.