Испания призывает Европу к собственной армии, чтобы не зависеть от третьих стран
Киев • УНН
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал Европу создать собственную армию и интегрировать оборонную промышленность. Это позволит континенту действовать без зависимости от третьих стран, укрепляя безопасность и осуждая агрессию россии.
Детали
"Мы должны иметь собственные средства сдерживания, без зависимости от третьих сторон", - заявил в интервью EFE Хосе Мануэль Альбарес, призывая Европу интегрировать оборонную промышленность и двигаться к созданию европейской армии.
Альбарес также прокомментировал глобальные вызовы.
"Попытки изменить правила международного порядка мы видим в действиях США в Венесуэле или их претензиях относительно Гренландии", - отметил он.
Министр также подчеркнул поддержку Украины и осудил агрессию России.
"Единственной угрозой для Украины и безопасности Европы являются российские войска в Украине. Ни Украина, ни ЕС, ни НАТО никогда не представляли угрозы для России", - подчеркнул Альбарес.
Министр подчеркнул важность европейского лидерства и самостоятельности, критикуя ультраправые силы, которые пытаются ослабить ЕС и подорвать демократические принципы.
Он также выступает за обновление ООН и выбор нового генерального секретаря из Латинской Америки, желательно женщины, чтобы организация отражала современные вызовы.
