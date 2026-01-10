Испания призывает Европу к собственной армии, чтобы не зависеть от третьих стран

$42.990.00
50.180.00
ukenru
11:45 • 8846 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 16362 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49 • 18412 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27 • 17469 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 19229 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 27379 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 48715 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 37520 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 36740 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 29989 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1м/с
82%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ночная атака на Днепропетровщину: трое раненых, пожары и обесточивание в городахPhoto10 января, 06:45 • 3706 просмотра
Очередной выпад против Украины: спикер парламента Чехии сделал еще одно резкое заявление в адрес Киева10 января, 07:48 • 16935 просмотра
"Пряник закончился": Трамп разочарован путиным, видит в нем препятствие для мира в Украине10 января, 09:14 • 5426 просмотра
Киев и Киевская область возвращаются к стабилизационным графикам: специалистам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением10:56 • 11867 просмотра
Убийство Рене Гуд сотрудником иммиграционной службы США: СМИ опубликовали новое видеоVideo11:20 • 4104 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 30917 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 77775 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 104959 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 77027 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 98342 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Джей Ди Вэнс
Али Хаменеи
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Венесуэла
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto15:04 • 1376 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo13:08 • 3548 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 67405 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 69108 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 89887 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Старлинк

Испания призывает Европу к собственной армии, чтобы не зависеть от третьих стран

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал Европу создать собственную армию и интегрировать оборонную промышленность. Это позволит континенту действовать без зависимости от третьих стран, укрепляя безопасность и осуждая агрессию россии.

Испания призывает Европу к собственной армии, чтобы не зависеть от третьих стран

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал Европу к созданию собственной армии и интеграции оборонной промышленности. Это позволит континенту действовать без зависимости от третьих стран и укрепить безопасность. Об этом сообщает EFE, пишет УНН.

Детали

"Мы должны иметь собственные средства сдерживания, без зависимости от третьих сторон", - заявил в интервью EFE Хосе Мануэль Альбарес, призывая Европу интегрировать оборонную промышленность и двигаться к созданию европейской армии.

Альбарес также прокомментировал глобальные вызовы.

"Попытки изменить правила международного порядка мы видим в действиях США в Венесуэле или их претензиях относительно Гренландии", - отметил он.

Франция может выйти из НАТО из-за политики Трампа: вице-президент парламента внесла предложение09.01.26, 17:38 • 6084 просмотра

Министр также подчеркнул поддержку Украины и осудил агрессию России.

"Единственной угрозой для Украины и безопасности Европы являются российские войска в Украине. Ни Украина, ни ЕС, ни НАТО никогда не представляли угрозы для России", - подчеркнул Альбарес.

Министр подчеркнул важность европейского лидерства и самостоятельности, критикуя ультраправые силы, которые пытаются ослабить ЕС и подорвать демократические принципы.

Он также выступает за обновление ООН и выбор нового генерального секретаря из Латинской Америки, желательно женщины, чтобы организация отражала современные вызовы.

Мелони вслед за Макроном заявила, что Европе пора говорить с россией09.01.26, 14:53 • 4814 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Гренландия
НАТО
Организация Объединенных Наций
Венесуэла
Европейский Союз
Испания
Соединённые Штаты
Украина