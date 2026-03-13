Иран требует координации всех судов для прохода через Ормузский пролив

Спикер министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что корабли должны координировать свои действия с иранским флотом, чтобы пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Безопасность Ормузского пролива имеет жизненно важное значение для Ирана, поскольку безопасность страны связана с безопасностью региона. Имея самые длинные береговые линии в Персидском заливе и Оманском море, Иран всегда несет расходы на защиту этого стратегического водного пути - заявил он.

Контекст

Новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи получил ранения во время атаки США и Израиля. Лидер находится в сознании и скрывается в защищенном месте с ограниченной связью.

Он также пообещал атаковать базы США и требует компенсаций от Израиля.

В то же время иранские СМИ сообщили, что вдова предыдущего главы Ирана Али Хаменеи - жива.

Тем временем президент США Дональд Трамп считает Моджтабу Хаменеи живым "в какой-то форме" после атаки США и Израиля.

Напомним

Корпус стражей исламской революции окончательно утвердил кандидатуру Моджтабы Хаменеи на должность нового верховного лидера Ирана, рассматривая его как лояльную фигуру для продолжения жесткого политического курса.