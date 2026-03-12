Новий верховний лідер Ірану заявив, що Ормузька протока залишатиметься закритою - ЗМІ

Новий верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї у своєму першому публічному зверненні заявив, що Ормузька протока залишатиметься закритою як "інструмент тиску". Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Зазначається, що звернення Хаменеї було зачитано на іранському державному телебаченні. Сам він поки не з’являвся публічно після призначення на найвищу посаду в країні після загибелі свого батька, попереднього верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї внаслідок ударів США та Ізраїлю.

У своєму зверненні новий іранський лідер наголосив, що Іран продовжуватиме використовувати Ормузьку протоку як важіль впливу.

Ормузька протока залишатиметься інструментом тиску - заявив Хаменеї.

Він також попередив, що Іран продовжить атакувати американські військові бази в країнах Близького Сходу, якщо вони не будуть закриті.

Ми атакували ці військові бази і будемо продовжувати це робити - сказав він.

Крім того, новий верховний лідер Ірану заявив, що США та Ізраїль повинні виплатити компенсацію за свої дії.

США та Ізраїль мають заплатити компенсацію - зазначив Хаменеї, назвавши ці країни «ворогом».

У зверненні він також подякував союзникам Ірану в регіоні, зокрема хуситам у Ємені, "Хезболлі" в Лівані та проіранським угрупованням в Іраку, назвавши їх "найкращими друзями" Тегерана та закликавши продовжувати боротьбу.

Окрему частину виступу Хаменеї присвятив своєму батькові – колишньому верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї.

Я мав честь побачити його тіло після мученицької смерті. Те, що я побачив, було горою сили - сказав він.

Також у зверненні він згадав удар по школі у місті Мінаб, де, за даними іранських державних ЗМІ, загинули щонайменше 168 дітей та 14 вчителів.

Ми будемо особливо чутливими до крові наших дітей - заявив Хаменеї, пообіцявши помсту.

