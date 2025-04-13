Нічого про це не знаю: Трамп відреагував на статтю Atlantic про секретний чат з обговоренням ударів по Ємену

Дональд Трамп заявив, що нічого не знає про секретний чат в Signal, де обговорювалися атаки по хуситам в Ємені. Редактор The Atlantic випадково став свідком обговорення.