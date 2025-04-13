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Ємен

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Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

Уряд Ємену мобілізує 80 тисяч військових для наступу на стратегічне місто Ходейда та просування до столиці Сани. Це найбільша військова кампанія з 2014 року.

Новини Світу • 13 квітня, 05:34 • 35835 перегляди

Радник Трампа додав журналіста до секретного чату у Signal через плутанину з контактами - Guardian

Радник Трампа помилково додав журналіста у чат Signal, де обговорювали військову операцію в Ємені. Інцидент викликав скандал, але Білий дім закрив справу про витік інформації.

Новини Світу • 7 квітня, 06:01 • 4744 перегляди

Іран залишає хуситів під невпинним бомбардуванням США - The Telegraph

Іран виводить військовий персонал з Ємену через посилення авіаударів США по хуситах, щоб уникнути прямої конфронтації. Тегеран зосереджується на загрозах від США, а не на підтримці регіональних посередників.

Новини Світу • 4 квітня, 08:55 • 10462 перегляди

В США створили щонайменше 20 секретних чатів у Signal для координації безпекових питань

Команда нацбезпеки США використовує Signal для координації кризових ситуацій, але експерти стурбовані витоком даних. Демократи вже почали розслідування можливих порушень.

Новини Світу • 2 квітня, 21:54 • 4988 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

Удари США по районах Ємену призвели до загибелі людей, зокрема, біля міста Ходейда. Операція є відповіддю на напади хуситів на судна та має на меті тиск на Тегеран.

Новини Світу • 2 квітня, 03:03 • 100493 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

США розгорнули додаткові літаки на Близькому Сході на тлі бомбардувань Ємену та ескалації з Іраном. На авіабазу в Індійському океані перекинуто бомбардувальники B-2.

Війна • 2 квітня, 02:21 • 72345 перегляди

Білий дім: справу щодо витоку інформації у Signal закрито

Білий дім вважає закритим інцидент з витоком інформації про удари по Ємену через чат у Signal. Трамп підтримав радника Волца, а вжиті заходи мають запобігти подібному в майбутньому.

Політика • 31 березня, 22:12 • 8574 перегляди

Wall Street Journal: Волц організував багато делікатних розмов у Signal, зокрема - на тему війни рф проти України

Майк Волц, радник Трампа, використовував Signal для обговорень питань національної та світової безпеки. Після інциденту з додаванням редактора Atlantic до чату, його позиції похитнулися.

Політика • 31 березня, 17:41 • 25447 перегляди

Трамп заявив, що не буде нікого звільняти через витік у чаті Signal

Президент США не планує звільнень після витоку інформації про плани ударів по хуситах в Ємені через додавання журналіста в секретний чат Signal. Трамп назвав це "полюванням на відьом".

Новини Світу • 30 березня, 07:28 • 40405 перегляди

Витік військових планів США: Ізраїль обурений розкриттям розвідданих у Signal - ЗМІ

Ізраїль висловив обурення через витік конфіденційної інформації з чату Signal, де обговорювались плани ударів по хуситах в Ємені. Витік міг скомпрометувати джерело розвідданих.

Політика • 29 березня, 08:59 • 17475 перегляди

Популярність Signal різко зросла на тлі скандалу про витік військових планів США

На тлі витоку інформації про плани США атакувати хуситів у Signal, кількість завантажень додатку зросла на 28% у світі. У США та Ємені завантаження також відчутно зросли.

Новини Світу • 28 березня, 07:55 • 30641 перегляди

Суд зобов’язав адміністрацію Трампа зберегти листування в Signal

Суд зобов’язав адміністрацію Трампа зберегти повідомлення в Signal після інциденту з витоком інформації про удар по хуситах. Правозахисники вимагають розслідування можливих порушень.

Новини Світу • 28 березня, 04:19 • 20053 перегляди

Радник Трампа Волц та Сьюзі Вайлс розкрили конфіденційну інформацію у Venmo

Радник з нацбезпеки США Майк Волц та голова апарату Білого дому Сьюзі Вайлс зробили свої акаунти Venmo з іменами контактів загальнодоступними. Це дало змогу переглядати їх будь-кому.

Новини Світу • 27 березня, 09:14 • 25217 перегляди

Трамп довіряє команді нацбезпеки: Левітт ухилилась від відповіді на питання про звільнення через скандал із Signal

Прессекретар Левітт не дала прямої відповіді щодо звільнень через Signal, але підкреслила, що Трамп довіряє своїй команді з нацбезпеки після витоку планів.

Новини Світу • 26 березня, 18:51 • 18662 перегляди

Маск допоможе з'ясувати, як журналіст The Atlantic був доданий до секретного чату Signal - Білий дім

Ілон Маск з'ясовує, як журналіст The Atlantic потрапив до чату Signal з високопоставленими чиновниками. Інцидент викликав бурхливу дискусію в Білому домі та розслідування.

Новини Світу • 26 березня, 17:57 • 22615 перегляди

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Видання The Atlantic розкрило деталі ударів США по Ємену з закритого чату Signal радників Трампа. Це сталося після критики адміністрації щодо витоку інформації.

Новини Світу • 26 березня, 16:24 • 221842 перегляди

DOGE Маска взявся за вивчення інциденту з чатом у Signal з військовими планами США

Ілон Маск і команда DOGE вивчають, як редактор The Atlantic потрапив у чат Signal про військову атаку в Ємені. Білий дім підтвердив участь Маска для підвищення безпеки комунікацій.

Новини Світу • 26 березня, 09:39 • 25339 перегляди

На голову Пентагону з чиновниками подали до суду через чат у Signal

Організація American Oversight судиться з посадовцями адміністрації Трампа за використання Signal для обговорення військових планів. Чат містив конфіденційну інформацію.

Новини Світу • 26 березня, 08:34 • 15910 перегляди

Радник Трампа Волц взяв на себе всю відповідальність за витік планів ударів США по Ємену

Майк Волтц визнав створення чату в Signal, куди випадково потрапив редактор The Atlantic. Він запевнив, що інформація не була секретною, але шкодує про розголос.

Політика • 26 березня, 03:34 • 15827 перегляди

"Волц засвоїв урок": Трамп підтримав радника після витоку військових планів у Signal

Дональд Трамп підтримав Майка Волца після інциденту з потраплянням головного редактора The Atlantic до закритого чату, де обговорювалися військові плани. Трамп заявив, що ситуація не вплинула на військову операцію.

Новини Світу • 25 березня, 14:18 • 19685 перегляди

Військові плани Трампа потрапили до журналіста: скандал у Вашингтоні, через який Волца можуть звільнити

Редактора The Atlantic випадково додали до чату з планами ударів по хуситах. Конгрес обурений, раднику Волцу загрожує відставка через витік.

Політика • 25 березня, 08:19 • 20869 перегляди

Витік секретного чату команди Трампа підтверджує побоювання європейських союзників - Bloomberg

У листуванні чиновники США висловили зневагу до європейських союзників, вважаючи, що вони "безоплатно користуються" допомогою США в боротьбі з хуситами в Ємені, плануючи перекласти на них витрати.

Політика • 25 березня, 07:08 • 43197 перегляди

Хусити і ХАМАС атакували Ізраїль ракетами з Ємену та сектора Газа

У понеділок ввечері хусити і терористи ХАМАС атакували Ізраїль ракетами. Сирени лунали поблизу Гази та в інших районах Ізраїлю, ракети перехоплено.

Війна • 24 березня, 23:56 • 19737 перегляди

Нічого про це не знаю: Трамп відреагував на статтю Atlantic про секретний чат з обговоренням ударів по Ємену

Дональд Трамп заявив, що нічого не знає про секретний чат в Signal, де обговорювалися атаки по хуситам в Ємені. Редактор The Atlantic випадково став свідком обговорення.

Новини Світу • 24 березня, 21:09 • 15484 перегляди

Випадково додали до секретного чату: як редактор Atlantic дізнався про плани США щодо ударів по Ємену

Джефрі Голдберг став свідком обговорення атак по хуситах у Ємені в секретному чаті Signal. Він отримав інформацію про плани США за дві години до їх початку.

Новини Світу • 24 березня, 20:50 • 10523 перегляди

Північна Корея засудила удари США по Ємену через жертви серед цивільних

Пхеньян засудив військові дії США в Ємені, назвавши їх порушенням міжнародного права та посяганням на суверенітет. Американські удари по об'єктах хуситів викликали занепокоєння через повідомлення про жертви серед мирного населення.

Новини Світу • 18 березня, 04:58 • 16785 перегляди

Військові США відбили спроби хуситів завдати ударів по їх кораблях

Американські військові кораблі збили близько десятка дронів хуситів, які були націлені на авіаносну ударну групу ВМС США "Трумен". Трамп наказав завдати авіаудари по районах у Ємені.

Новини Світу • 17 березня, 12:13 • 65226 перегляди

Трамп закликав Іран припинити підтримку хуситів у Ємені, погрожуючи рішучими заходами

Дональд Трамп закликав Іран припинити підтримку хуситів у Ємені, погрожуючи наслідками у разі продовження атак. США вже розпочали військові дії проти хуситів у Червоному морі.

Новини Світу • 16 березня, 14:52 • 29636 перегляди

В Ірані засудили авіаудари США і Британії по Ємену

Есмаїл Багаї засудив авіаудари США, Британії та Ізраїлю по Ємену, назвавши це грубим порушенням міжнародного права. Він підкреслив відповідальність за припинення агресії.

Новини Світу • 16 березня, 13:30 • 26067 перегляди

Авіаудар США по Сааді: 24 людини загинули, 23 - отримали пораненні, кількість жертв зростає

У провінції Саада авіаудар США призвів до численних жертв. Щонайменше 24 загиблих і 23 поранених на території, контрольованій хуситами.

Новини Світу • 16 березня, 05:29 • 83886 перегляди