Уряд Ємену мобілізує 80 тисяч військових для наступу на стратегічне місто Ходейда та просування до столиці Сани. Це найбільша військова кампанія з 2014 року.
Радник Трампа помилково додав журналіста у чат Signal, де обговорювали військову операцію в Ємені. Інцидент викликав скандал, але Білий дім закрив справу про витік інформації.
Іран виводить військовий персонал з Ємену через посилення авіаударів США по хуситах, щоб уникнути прямої конфронтації. Тегеран зосереджується на загрозах від США, а не на підтримці регіональних посередників.
Команда нацбезпеки США використовує Signal для координації кризових ситуацій, але експерти стурбовані витоком даних. Демократи вже почали розслідування можливих порушень.
Удари США по районах Ємену призвели до загибелі людей, зокрема, біля міста Ходейда. Операція є відповіддю на напади хуситів на судна та має на меті тиск на Тегеран.
США розгорнули додаткові літаки на Близькому Сході на тлі бомбардувань Ємену та ескалації з Іраном. На авіабазу в Індійському океані перекинуто бомбардувальники B-2.
Білий дім вважає закритим інцидент з витоком інформації про удари по Ємену через чат у Signal. Трамп підтримав радника Волца, а вжиті заходи мають запобігти подібному в майбутньому.
Майк Волц, радник Трампа, використовував Signal для обговорень питань національної та світової безпеки. Після інциденту з додаванням редактора Atlantic до чату, його позиції похитнулися.
Президент США не планує звільнень після витоку інформації про плани ударів по хуситах в Ємені через додавання журналіста в секретний чат Signal. Трамп назвав це "полюванням на відьом".
Ізраїль висловив обурення через витік конфіденційної інформації з чату Signal, де обговорювались плани ударів по хуситах в Ємені. Витік міг скомпрометувати джерело розвідданих.
На тлі витоку інформації про плани США атакувати хуситів у Signal, кількість завантажень додатку зросла на 28% у світі. У США та Ємені завантаження також відчутно зросли.
Суд зобов’язав адміністрацію Трампа зберегти повідомлення в Signal після інциденту з витоком інформації про удар по хуситах. Правозахисники вимагають розслідування можливих порушень.
Радник з нацбезпеки США Майк Волц та голова апарату Білого дому Сьюзі Вайлс зробили свої акаунти Venmo з іменами контактів загальнодоступними. Це дало змогу переглядати їх будь-кому.
Прессекретар Левітт не дала прямої відповіді щодо звільнень через Signal, але підкреслила, що Трамп довіряє своїй команді з нацбезпеки після витоку планів.
Ілон Маск з'ясовує, як журналіст The Atlantic потрапив до чату Signal з високопоставленими чиновниками. Інцидент викликав бурхливу дискусію в Білому домі та розслідування.
Видання The Atlantic розкрило деталі ударів США по Ємену з закритого чату Signal радників Трампа. Це сталося після критики адміністрації щодо витоку інформації.
Ілон Маск і команда DOGE вивчають, як редактор The Atlantic потрапив у чат Signal про військову атаку в Ємені. Білий дім підтвердив участь Маска для підвищення безпеки комунікацій.
Організація American Oversight судиться з посадовцями адміністрації Трампа за використання Signal для обговорення військових планів. Чат містив конфіденційну інформацію.
Майк Волтц визнав створення чату в Signal, куди випадково потрапив редактор The Atlantic. Він запевнив, що інформація не була секретною, але шкодує про розголос.
Дональд Трамп підтримав Майка Волца після інциденту з потраплянням головного редактора The Atlantic до закритого чату, де обговорювалися військові плани. Трамп заявив, що ситуація не вплинула на військову операцію.
Редактора The Atlantic випадково додали до чату з планами ударів по хуситах. Конгрес обурений, раднику Волцу загрожує відставка через витік.
У листуванні чиновники США висловили зневагу до європейських союзників, вважаючи, що вони "безоплатно користуються" допомогою США в боротьбі з хуситами в Ємені, плануючи перекласти на них витрати.
У понеділок ввечері хусити і терористи ХАМАС атакували Ізраїль ракетами. Сирени лунали поблизу Гази та в інших районах Ізраїлю, ракети перехоплено.
Дональд Трамп заявив, що нічого не знає про секретний чат в Signal, де обговорювалися атаки по хуситам в Ємені. Редактор The Atlantic випадково став свідком обговорення.
Джефрі Голдберг став свідком обговорення атак по хуситах у Ємені в секретному чаті Signal. Він отримав інформацію про плани США за дві години до їх початку.
Пхеньян засудив військові дії США в Ємені, назвавши їх порушенням міжнародного права та посяганням на суверенітет. Американські удари по об'єктах хуситів викликали занепокоєння через повідомлення про жертви серед мирного населення.
Американські військові кораблі збили близько десятка дронів хуситів, які були націлені на авіаносну ударну групу ВМС США "Трумен". Трамп наказав завдати авіаудари по районах у Ємені.
Дональд Трамп закликав Іран припинити підтримку хуситів у Ємені, погрожуючи наслідками у разі продовження атак. США вже розпочали військові дії проти хуситів у Червоному морі.
Есмаїл Багаї засудив авіаудари США, Британії та Ізраїлю по Ємену, назвавши це грубим порушенням міжнародного права. Він підкреслив відповідальність за припинення агресії.
У провінції Саада авіаудар США призвів до численних жертв. Щонайменше 24 загиблих і 23 поранених на території, контрольованій хуситами.