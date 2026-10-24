Адміністрації Джо Байдена та Дональда Трампа кілька разів зверталися до SpaceX із проханнями обмежити або активувати Starlink в Україні, Ірані, Ємені та Лівані. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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"Задовго до того, як цього місяця було обмежено доступ українських військових до системи супутникового зв’язку Ілона Маска, адміністрації Байдена та Трампа кілька разів просили SpaceX увімкнути або вимкнути свою службу Starlink у різних країнах, повідомляють шість колишніх високопосадовців США, знайомих з цим питанням", – пише видання.

Зокрема, чотири колишніх чиновники стверджують, що "під час президентства Джо Байдена запити включали вимикання послуги, щоб запобігти іранським проксі-ополченцям в Ємені та Лівані використовувати Starlink для зв’язку, і активацію послуги для надання доступу до Інтернету всередині Ірану та в Україні для підтримки її військових"

"Аналогічно, адміністрація президента Дональда Трампа попросила Маска, який є генеральним директором SpaceX, зробити послугу доступною в Ірані після американо-ізраїльських ударів у 2025 та 2026 роках, сподіваючись, що це покращить доступ до Інтернету та зв'язок для антиурядових протестувальників", повідомив Reuters колишній високопосадовець Трампа та особа, знайома з цим питанням.

"Нещодавній скандал навколо обмежень на використання Україною супутникових послуг SpaceX викликав питання щодо зв'язків між урядом США та Маском, чия компанія володіє системами, життєво важливими для американських збройних сил та союзників США. Епоха Байдена та звернення Трампа до Маска демонструють тісний зв'язок, у якому адміністрації США безпрецедентною мірою покладаються на приватну компанію для допомоги в реалізації зовнішньої політики", – пише видання.

"Агентство Reuters повідомило, що наказ про обмеження Starshield надійшов з Білого дому. Адміністрація Трампа визнала уповільнення, але не повідомила, чи віддала вона цей наказ. Білий дім, з яким зв’язалися для коментаря, посилався на заяви Трампа у п’ятницю, коли він сказав, що не розмовляв з Маском щодо проблем доступу України до Starlink, і що "якщо виникне проблема, я її вирішу", – пише видання.

Галина Юсипюк, речниця посольства України у Вашингтоні, заявила, що пріоритетом України є "якомога швидше відновити нормальну швидкість сполучення, оскільки від цього залежить життя наших людей".

Як пише видання, компанія SpaceX не відповіла на запити про коментар. Втім, Ілон Маск заявив у дописі в соціальних мережах на початку цього тижня, що "системи Starshield належать і контролюються урядом США. Будь-які обмеження швидкості чи використання визначаються американськими військовими та, зрештою, (президентом Сполучених Штатів)".

Нагадаємо

Швидкість роботи Starlink/Starshield поновлена до більше ніж 400 км/год, зв'язок стабільний, повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара 24 жовтня.