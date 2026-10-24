США годами просили SpaceX изменить работу сервиса Starlink на Украине и Ближнем Востоке — Reuters

Администрации Джо Байдена и Дональда Трампа несколько раз обращались к SpaceX с просьбами ограничить или активировать Starlink в Украине, Иране, Йемене и Ливане. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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"Задолго до того, как в этом месяце был ограничен доступ украинских военных к системе спутниковой связи Илона Маска, администрации Байдена и Трампа несколько раз просили SpaceX включить или отключить свою службу Starlink в разных странах, сообщают шесть бывших высокопоставленных чиновников США, знакомых с этим вопросом", – пишет издание.

В частности, четыре бывших чиновника утверждают, что "во время президентства Джо Байдена запросы включали отключение услуги, чтобы помешать иранским прокси-ополченцам в Йемене и Ливане использовать Starlink для связи, а также активацию услуги для предоставления доступа к Интернету внутри Ирана и в Украине для поддержки ее военных"

"Аналогично, администрация президента Дональда Трампа попросила Маска, являющегося генеральным директором SpaceX, сделать услугу доступной в Иране после американо-израильских ударов в 2025 и 2026 годах, надеясь, что это улучшит доступ к Интернету и связь для антиправительственных протестующих", сообщил Reuters бывший высокопоставленный чиновник Трампа и человек, знакомый с этим вопросом.

"Недавний скандал вокруг ограничений на использование Украиной спутниковых услуг SpaceX вызвал вопросы относительно связей между правительством США и Маском, чья компания владеет системами, жизненно важными для американских вооруженных сил и союзников США. Эпоха Байдена и обращения Трампа к Маску демонстрируют тесную связь, при которой администрации США в беспрецедентной степени полагаются на частную компанию для помощи в реализации внешней политики", – пишет издание.

"Агентство Reuters сообщило, что приказ об ограничении Starshield поступил из Белого дома. Администрация Трампа признала замедление, но не сообщила, отдавала ли она этот приказ. Белый дом, к которому обратились за комментарием, сослался на заявления Трампа в пятницу, когда он сказал, что не разговаривал с Маском по поводу проблем с доступом Украины к Starlink, и что "если возникнет проблема, я ее решу", – пишет издание.

Галина Юсипюк, пресс-секретарь посольства Украины в Вашингтоне, заявила, что приоритетом Украины является "как можно скорее восстановить нормальную скорость соединения, поскольку от этого зависит жизнь наших людей".

Как пишет издание, компания SpaceX не ответила на запросы о комментарии. Впрочем, Илон Маск заявил в публикации в социальных сетях в начале этой недели, что "системы Starshield принадлежат правительству США и контролируются им. Любые ограничения скорости или использования определяются американскими военными и, в конечном итоге, (президентом Соединенных Штатов)".

Напомним

Скорость работы Starlink/Starshield восстановлена до более чем 400 км/ч, связь стабильна, сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара 24 октября.