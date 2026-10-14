Єменські хусити намагаються створити балістичні ракети дальністю до 2000 км за допомогою китайських деталей – AP

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Єменські хусити, яких підтримує Іран, намагаються налагодити виробництво вдосконалених балістичних ракет середньої дальності, закуповуючи необхідні компоненти у китайських постачальників. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на дослідження британської організації Conflict Armament Research, пише УНН.

Деталі

За даними дослідників, хусити шукають деталі, які можуть використовуватися для створення аналога іранської високоточної балістичної ракети "Хайбар Шекан". Її дальність становить приблизно 2000 км, що потенційно дозволить угрупованню завдавати точніших ударів по цілях у Саудівській Аравії та Ізраїлі.

Аналітики зазначають, що йдеться не про звичайні товари подвійного призначення, а про специфічні компоненти, виготовлення яких потребує знання конструкції ракетного озброєння.

Хусити прагнуть розширити власне виробництво ракет

Місцеві амбіції хуситів щодо виробництва перевершують те, що вважалося раніше – заявив старший аналітик Conflict Armament Research Фабіан Гінц.

На думку дослідників, спроби отримати китайські комплектувальні можуть свідчити про прагнення хуситів зменшити залежність від зовнішніх постачальників готового озброєння та розвивати власні виробничі можливості.

Посольство Китаю у Вашингтоні не відповіло на запит журналістів щодо результатів дослідження. Водночас раніше Пекін засуджував атаки хуситів на саудівські аеропорти та закликав сторони до деескалації.

Повідомлення з'явилося на тлі нового загострення бойових дій у Ємені. Минулого місяця сили Саудівської Аравії та уряду Ємену розпочали військову операцію, спрямовану на витіснення хуситів із району Баб-ель-Мандебської протоки – одного з ключових маршрутів міжнародної торгівлі та транспортування нафти.

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