Йеменские хуситы пытаются создать баллистические ракеты дальностью до 2000 км с помощью китайских деталей — AP

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Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы пытаются наладить производство усовершенствованных баллистических ракет средней дальности, закупая необходимые компоненты у китайских поставщиков. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на исследование британской организации Conflict Armament Research, пишет УНН.

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По данным исследователей, хуситы ищут детали, которые могут использоваться для создания аналога иранской высокоточной баллистической ракеты «Хайбар Шекан». Ее дальность составляет около 2000 км, что потенциально позволит группировке наносить более точные удары по целям в Саудовской Аравии и Израиле.

Аналитики отмечают, что речь идет не об обычных товарах двойного назначения, а о специфических компонентах, изготовление которых требует знания конструкции ракетного вооружения.

Хуситы стремятся расширить собственное производство ракет

Местные амбиции хуситов в сфере производства превосходят то, что считалось ранее — заявил старший аналитик Conflict Armament Research Фабиан Хинц.

По мнению исследователей, попытки получить китайские комплектующие могут свидетельствовать о стремлении хуситов уменьшить зависимость от внешних поставщиков готового вооружения и развивать собственные производственные возможности.

Посольство Китая в Вашингтоне не ответило на запрос журналистов относительно результатов исследования. Вместе с тем ранее Пекин осуждал атаки хуситов на саудовские аэропорты и призывал стороны к деэскалации.

Сообщение появилось на фоне нового обострения боевых действий в Йемене. В прошлом месяце силы Саудовской Аравии и правительства Йемена начали военную операцию, направленную на вытеснение хуситов из района Баб-эль-Мандебского пролива — одного из ключевых маршрутов международной торговли и транспортировки нефти.

Вторая за два дня атака хуситов на аэропорт Эр-Рияда унесла жизнь одного человека, 11 ранены