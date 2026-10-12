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Вторая за два дня атака хуситов на аэропорт Эр-Рияда унесла жизнь одного человека, 11 ранены

Киев • УНН

 • 908 просмотра

Снаряд попал в пассажирский зал аэропорта Эр-Рияда, вызвав пожар. Хуситы заявили об атаке ракетами и беспилотниками.

Вторая за два дня атака хуситов на аэропорт Эр-Рияда унесла жизнь одного человека, 11 ранены

Один человек погиб и 11 получили ранения в результате второго за два дня удара по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщили официальные лица, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

Представитель саудовских военных заявил, что в воскресенье снаряд попал в международный аэропорт имени короля Халида, вызвав пожар в одном из пассажирских залов. Управление гражданской авиации Саудовской Аравии сообщило в заявлении в X, что в результате нападения погиб один человек, гражданин Пакистана.

Это произошло через день после того, как в результате удара по тому же аэропорту погибли 13 человек и еще 308 получили ранения; этому предшествовали аналогичные удары в начале этой недели.

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Хуситы в Йемене заявили, что стоят за атаками, и предупредили авиакомпании и пассажиров о необходимости не использовать аэропорты и воздушное пространство Саудовской Аравии.

Группировка заявила, что за последние 24 часа атаковала аэропорт баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотниками.

Они также атаковали нефтяные объекты и аэропорт Даммам на востоке Саудовской Аравии, сообщил их военный представитель бригадный генерал Яхья Сари.

Он пообещал продолжать "эскалацию операций в глубине Саудовской Аравии", предупредив, что все аэропорты Саудовской Аравии являются потенциальными целями, за исключением тех, что находятся в священных городах Мекке и Медине.

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Хуситы заявили, что атакуют Саудовскую Аравию из-за ее поддержки правительственных сил в гражданской войне в Йемене, а также из-за авиаудара по аэропорту в Сане.

В воскресенье генерал-майор Турки аль-Малики, представитель военной коалиции во главе с Саудовской Аравией, заявил, что противовоздушная оборона перехватила ракету вблизи аэропорта в Эр-Рияде, пока власти боролись с пожаром, вызванным "неизвестным снарядом", попавшим в пассажирский зал №4.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США "примут решение" и "будут действовать очень быстро" относительно того, наносить ли удары по хуситам, тогда как министр обороны Великобритании Вес Стритинг предположил, что Великобритания "потенциально" может оказать Саудовской Аравии дополнительную поддержку.

Юлия Шрамко

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