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Другий за два дні удар хуситів по аеропорту Ер-Ріяда забрав життя людини, 11 поранено

Київ • УНН

 • 1140 перегляди

Снаряд влучив у пасажирську залу аеропорту Ер-Ріяда, спричинивши пожежу. Хусити заявили про атаку ракетами й безпілотниками.

Другий за два дні удар хуситів по аеропорту Ер-Ріяда забрав життя людини, 11 поранено

Одна людина загинула та 11 поранено внаслідок другого за два дні удару по міжнародному аеропорту в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Про це повідомили офіційні особи, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Речник саудівських військових заявив, що в неділю снаряд влучив у міжнародний аеропорт імені короля Халіда, що спричинило пожежу в одній з пасажирських зал. Управління цивільної авіації Саудівської Аравії повідомило у заяві у X, що в результаті нападу загинула одна людина, житель Пакистану.

Це сталося через день після того, як внаслідок удару по тому ж аеропорту загинуло 13 людей та 308 інших отримали поранення, що сталося після аналогічних ударів на початку цього тижня.

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Хусити в Ємені заявили, що стоять за атаками, і попередили авіакомпанії та пасажирів щодо невикористання аеропортів та повітряного простору Саудівської Аравії.

Угруповання заявляло, що протягом останніх 24 годин вони атакували аеропорт балістичними та крилатими ракетами, а також безпілотниками.

Вони також атакували нафтові об'єкти та аеропорт Даммам на сході Саудівської Аравії, повідомив їхній військовий речник бригадний генерал Ях'я Сарі.

Він пообіцяв продовжувати "ескалацію операцій глибоко в Саудівській Аравії", попереджаючи, що всі аеропорти Саудівської Аравії є потенційними цілями, окрім тих, що знаходяться у священних містах Мекка та Медіна.

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Хусити заявили, що вони атакують Саудівську Аравію через її підтримку урядових сил у громадянській війні в Ємені, а також через авіаудар по аеропорту в Сані.

У неділю генерал-майор Туркі аль-Малікі, речник військової коаліції на чолі з Саудівською Аравією, заявив, що протиповітряна оборона перехопила ракету поблизу аеропорту в Ер-Ріяді, поки влада боролася з пожежею, спричиненою "невідомим снарядом", який влучив у пасажирську залу №4.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США "ухвалять рішення" та "дуже швидко діятимуть" щодо того, чи завдавати ударів по хуситах, тоді як міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг припустив, що Велика Британія "потенційно" може надати більше підтримки Саудівській Аравії.

Юлія Шрамко

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Ер-Ріяд
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Саудівська Аравія
Сполучені Штати Америки
Пакистан
Ємен