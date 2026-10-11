Кількість загиблих унаслідок удару по аеропорту Ер-Ріяда зросла до 12, понад 300 людей поранені
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару по аеропорту Ер-Ріяда загинули 12 людей, понад 300 поранені. Трамп заявив про можливе втручання США.
У Саудівській Аравії повідомили про 12 загиблих та понад 300 поранених унаслідок атаки на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді. Частина постраждалих перебуває у критичному стані, повідомляє Associated Press із посиланням на управління цивільної авіації королівства, пише УНН.
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За уточненими даними, серед загиблих четверо громадян Саудівської Аравії, двоє громадян Бангладеш, а також громадяни Палестини, США, Єгипту, Йорданії, Сирії та Судану. Поранених доправили до кількох лікарень, де їм надають необхідну медичну допомогу.
Як повідомив AP регіональний чиновник на умовах анонімності, ракета влучила в частину аеропортового комплексу, де розташовані термінали 3 та 4, які обслуговують внутрішні авіарейси. Саудівська влада поки офіційно не назвала відповідальних за напад.
Трамп розглядає можливість військового втручання США
Президент США Дональд Трамп після атаки заявив, що Вашингтон розглядає можливість приєднання до військових ударів Саудівської Аравії по єменських хуситах.
За даними AP, це найсмертоносніший напад в арабських країнах Перської затоки від початку війни в Ірані. Протягом останнього тижня атакам також піддавалися інші саудівські аеропорти, військові об'єкти та нафтова інфраструктура.
Саудівська Аравія зупинила роботу аеропорту Ер-Ріяда після атаки, сотні рейсів скасували11.10.26, 01:17 • 2090 переглядiв