Фото: НБУ

В Україні випустили нову пам’ятну монету "Архістратиг Михаїл", яка від сьогодні в обігу, передає УНН із посиланням на НБУ.

Архістратиг Михаїл – один із найшанованіших небесних захисників українців, символ перемоги добра над злом, справедливості та незламності. Його образ не вперше стає темою українських пам’ятних монет. Ба більше, монети із зображенням архістратига Михаїла – одні з найулюбленіших серед українських нумізматів - йдеться у повідомленні.

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Постать архістратига має особливе місце і в історії Національного банку. У центральній частині стелі операційної зали Національного банку височіє постать архістратига Михаїла – захисника і покровителя Києва, зображеного в латах римського полководця.

Постать стала символічним охоронцем установи, що дбає про фінансову стабільність держави. Саме цей образ відображений і в нашій новій пам’ятній монеті "Архістратиг Михаїл", яка від сьогодні в обігу. У ній втілено не лише шанований українцями символ захисту, а й частинку історії та архітектурної спадщини Національного банку України - йдеться у повідомленні.

Про монету

Як повідомили у Нацбанку, монета має номінал 10 гривень, виготовлена зі срібла 999 проби, масою 31,1 г та діаметром – 38,6 мм. Елемент оздоблення – локальна позолота.

На аверсі розміщено орнаментальний елемент вітражного оформлення будівлі Національного банку України.

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На реверсі – образ архістратига Михаїла, зображеного за мотивами вітражного оформлення стелі операційної зали НБУ. По колу розміщено напис: "…За нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла" (рядки з поеми Тараса Шевченка "Гайдамаки") шрифтом "ChebanykSansN.2017 © VasylChebanyk".

Дизайн – Тетяна Балута.

Скульптор – Володимир Дем’яненко.

Тираж – до 15 000 штук.