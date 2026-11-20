В Україні випустили нову срібну монету "Архістратиг Михаїл" - який тираж та особливості
Київ • УНН
Монета номіналом 10 гривень виготовлена зі срібла 999 проби та має локальну позолоту. Тираж становить до 15 000 штук.
В Україні випустили нову пам’ятну монету "Архістратиг Михаїл", яка від сьогодні в обігу, передає УНН із посиланням на НБУ.
Архістратиг Михаїл – один із найшанованіших небесних захисників українців, символ перемоги добра над злом, справедливості та незламності. Його образ не вперше стає темою українських пам’ятних монет. Ба більше, монети із зображенням архістратига Михаїла – одні з найулюбленіших серед українських нумізматів
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Постать архістратига має особливе місце і в історії Національного банку. У центральній частині стелі операційної зали Національного банку височіє постать архістратига Михаїла – захисника і покровителя Києва, зображеного в латах римського полководця.
Постать стала символічним охоронцем установи, що дбає про фінансову стабільність держави. Саме цей образ відображений і в нашій новій пам’ятній монеті "Архістратиг Михаїл", яка від сьогодні в обігу. У ній втілено не лише шанований українцями символ захисту, а й частинку історії та архітектурної спадщини Національного банку України
Про монету
Як повідомили у Нацбанку, монета має номінал 10 гривень, виготовлена зі срібла 999 проби, масою 31,1 г та діаметром – 38,6 мм. Елемент оздоблення – локальна позолота.
На аверсі розміщено орнаментальний елемент вітражного оформлення будівлі Національного банку України.
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На реверсі – образ архістратига Михаїла, зображеного за мотивами вітражного оформлення стелі операційної зали НБУ. По колу розміщено напис: "…За нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла" (рядки з поеми Тараса Шевченка "Гайдамаки") шрифтом "ChebanykSansN.2017 © VasylChebanyk".
Дизайн – Тетяна Балута.
Скульптор – Володимир Дем’яненко.
Тираж – до 15 000 штук.