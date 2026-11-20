В Украине выпустили новую серебряную монету «Архистратиг Михаил» — каков тираж и особенности
Киев • УНН
Монета номиналом 10 гривен изготовлена из серебра 999 пробы и имеет локальное золочение. Тираж составляет до 15 000 штук.
В Украине выпустили новую памятную монету «Архистратиг Михаил», которая с сегодняшнего дня находится в обращении, передает УНН со ссылкой на НБУ.
Архистратиг Михаил — один из наиболее почитаемых небесных защитников украинцев, символ победы добра над злом, справедливости и несокрушимости. Его образ не впервые становится темой украинских памятных монет. Более того, монеты с изображением архистратига Михаила — одни из самых любимых среди украинских нумизматов
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Фигура архистратига занимает особое место и в истории Национального банка. В центральной части потолка операционного зала Национального банка возвышается фигура архистратига Михаила — защитника и покровителя Киева, изображенного в латах римского полководца.
Фигура стала символическим хранителем учреждения, заботящегося о финансовой стабильности государства. Именно этот образ отражен и в нашей новой памятной монете «Архистратиг Михаил», которая с сегодняшнего дня находится в обращении. В ней воплощен не только почитаемый украинцами символ защиты, но и частичка истории и архитектурного наследия Национального банка Украины
О монете
Как сообщили в Нацбанке, монета имеет номинал 10 гривен, изготовлена из серебра 999 пробы, массой 31,1 г и диаметром 38,6 мм. Элемент отделки — локальная позолота.
На аверсе размещен орнаментальный элемент витражного оформления здания Национального банка Украины.
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На реверсе — образ архистратига Михаила, изображенного по мотивам витражного оформления потолка операционного зала НБУ. По кругу размещена надпись: «…За нас и души праведных, и сила архистратига Михаила» (строки из поэмы Тараса Шевченко «Гайдамаки») шрифтом «ChebanykSansN.2017 © VasylChebanyk».
Дизайн — Татьяна Балута.
Скульптор — Владимир Демьяненко.
Тираж — до 15 000 штук.