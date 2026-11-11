НБУ выпустил новую монету к 2027 году: как выглядит "Год Козы" и где её купить

Национальный банк Украины (НБУ) 11 ноября представил новую памятную монету «Год Козы», посвящённую символу 2027 года по восточному календарю. Монета номиналом 5 гривен изготовлена из нейзильбера, а её тираж составляет 80 тысяч штук. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный банк Украины.

В дизайне разработчики объединили символику восточной культуры и традиционные украинские орнаменты.

Детали

Монета «Год Козы» продолжает нумизматическую серию национального финансового регулятора под названием «Восточный календарь». Новинка посвящена одному из двенадцати символов восточного календаря и объединяет культурные традиции Востока и Украины.

Как объяснили в НБУ, в восточной культуре коза символизирует гармонию, доброту, творческую энергию и благополучие. Её образ традиционно связывают со спокойствием, взаимопониманием и стремлением к лучшей жизни. В то же время в украинской народной традиции коза имеет особое значение. Она олицетворяет плодородие, достаток, жизненную силу и возрождение. В частности, образ этого животного занимает важное место в народных обрядах и праздничных мероприятиях.

Именно эти символические значения стали основой художественной концепции новой памятной монеты, посвящённой наступающему 2027 году.

Как выглядит новая монета

Монета «Год Козы» имеет номинал 5 гривен и изготовлена из нейзильбера — сплава меди, никеля и цинка, который внешне напоминает серебро. На аверсе монеты, то есть на её лицевой стороне, на зеркальном фоне по кругу изображены 12 животных восточного календаря. В центре композиции расположены стилизованные часы, стрелка которых указывает на козу как символ 2027 года. Над стрелкой указано число 2027.

Особое внимание художники уделили украинским декоративным мотивам. На матовом фоне аверса размещены стилизованные изображения четырёх времён года, выполненные в традиционной украинской технике вытынанки. Каждое время года символизирует отдельный элемент: снежинка — зиму, цветок — весну, ягода — лето, лист — осень.

На реверсе, или оборотной стороне монеты, центральное место занимает стилизованное изображение козы на фоне листа клевера, который традиционно ассоциируется с удачей и благополучием. Особенностью художественного оформления стала фактура шерсти животного, напоминающая соцветие клевера. В нижней части композиции размещены стилизованные копыта. Вокруг центрального изображения также расположены декоративные элементы, связанные с природными циклами: снежинки, цветы, плоды и ветви.

Кто создал монету и каков её тираж

Автором художественного оформления памятной монеты «Год Козы» стала Марина Куц — украинская художница и дизайнер, работающая в сфере графического дизайна, иллюстрации и живописи. Она уже разрабатывала эскизы памятных монет для НБУ. Скульптором выступил Анатолий Демьяненко. Это известный украинский деятель искусства, который длительное время сотрудничает с Банкнотно-монетным двором Национального банка Украины и является автором и скульптором более 290 монет.

Монета «Год Козы» выпущена тиражом 80 тысяч штук. Она предназначена прежде всего для нумизматов, коллекционеров и граждан, интересующихся памятными выпусками Национального банка.

Где можно приобрести памятную монету «Год Козы»

В Национальном банке сообщили, что новую памятную монету будут продавать через официальные каналы реализации нумизматической продукции. В частности, приобрести её можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также в банках-дистрибьюторах, которые сотрудничают с регулятором.

Информацию о начале продаж, наличии монет и условиях приобретения опубликуют на соответствующих официальных сайтах.

Контекст

Серия памятных монет «Восточный календарь» посвящена двенадцати животным традиционного восточного календаря. Каждый выпуск имеет собственное художественное оформление, отражающее символику соответствующего животного. В рамках этой серии Национальный банк уже выпускал монеты, посвящённые другим символам календарного цикла, в частности Дракону, Змее и Лошади.

К слову, монету, посвящённую году Козы, НБУ уже выпускал. Это произошло в декабре 2014 года, когда увидела свет монета, посвящённая символу 2015 года по восточному календарю. Она, как и нынешняя, имела номинал 5 гривен. В обращение её ввели 10 декабря 2014 года.

Изделие изготовили из серебра 925 пробы. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 15,55 грамма, диаметр — 33 мм. Тираж выпуска составил 20 тысяч экземпляров.

На аверсе изобразили малый Государственный Герб Украины, надпись "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ" и номинал 5 гривен в окружении растительного орнамента, а также год чеканки — 2015. На реверсе отчеканили козу в лубочном стиле, глаз которой украсили голубым кубическим оксидом циркония. Композицию дополнили стилизованные растительные орнаменты и контурные изображения всех 12 символов восточного календаря.

Над художественным оформлением монеты работали Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук. Скульпторы — Владимир Атаманчук и Святослав Иваненко.

Напомним

Ранее мы писали о том, что в Украине выпустили уникальную серебряную памятную монету к 35-летию Независимости.