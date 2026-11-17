Национальный банк Украины (НБУ) ввёл в обращение три новые оборотные памятные монеты из тематической серии "Мы сильны. Мы вместе", посвящённой единству Украины и её областям. Об этом идёт речь в сообщении НБУ, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что три области — Львовская, Тернопольская и Черновицкая — различаются характером, историей и традициями. Но все они — часть единой и неделимой Украины.

Сегодня каждая из этих областей, каждая община, каждый житель вносит свой вклад в нашу общую стойкость и борьбу за независимость. В этом единстве — наша сила. И именно её мы запечатлеваем в монетах серии "Мы сильны. Мы вместе". Это напоминание о том, что Украина — не просто территория на карте. Это люди, их истории, их жизнь и общая ответственность за страну. Пока мы вместе — мы сильны - подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

О дизайне

Монеты "Мы сильны. Мы вместе. Львовская область", "Мы сильны. Мы вместе. Тернопольская область" и "Мы сильны. Мы вместе. Черновицкая область" имеют номинал 10 гривен, изготовлены из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

Аверс всех трёх оборотных памятных монет идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На нём в центре, в обрамлении древнерусского орнамента, размещены номинал монеты, год чеканки и Государственный Герб Украины.

Главным элементом реверса монет является стилизованная карта Украины с чётко очерченными административными границами и изображением территории регионов, которым они посвящены. В частности, на монете "Мы сильны. Мы вместе. Львовская область" выделена Львовская область, на монете "Мы сильны. Мы вместе. Тернопольская область" — Тернопольская область, на монете "Мы сильны. Мы вместе. Черновицкая область" — Черновицкая область.

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Об обращении и реализации

Оборотные памятные монеты "Мы сильны. Мы вместе. Львовская область", "Мы сильны. Мы вместе. Тернопольская область" и "Мы сильны. Мы вместе. Черновицкая область" являются законными платёжными средствами на территории Украины, принимаются всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины по всем видам платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платёжных операций по номиналу 10 гривен.

Национальный банк будет обеспечивать этими монетами банки и инкассаторские компании / компании по обработке наличных для последующей их выдачи клиентам.

Постепенно в наличное обращение будет введено по два миллиона штук каждой из оборотных памятных монет.

Часть тиража этих монет сформирована в специально оформленные ролики. Ролик будет содержать 25 оборотных памятных монет, тираж каждого — 15 тыс. шт.

Приобрести их можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов (перечень которых указан на странице Официального интернет-представительства Национального банка).

Справочно

Новую тематическую серию оборотных памятных монет "Мы сильны. Мы вместе", посвящённую единству Украины, её неделимости и административно-территориальному устройству, Национальный банк основал в декабре 2025 года.

В настоящее время в обращение введены оборотные памятные монеты, посвящённые следующим регионам Украины: Автономной Республике Крым, Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областям.

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