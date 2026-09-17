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Уникальный тираж монет "Красная рута" отчеканили в Украине: что на них изображено

Киев • УНН

 • 21574 просмотра

Монету номиналом 10 гривен посвятили Владимиру Ивасюку и его песне "Красная рута". Тираж составляет до 10 000 штук.

Уникальный тираж монет "Красная рута" отчеканили в Украине: что на них изображено

В Украине презентовали новую серебряную памятную монету "Червона рута – голос поколений", передает УНН со ссылкой на НБУ.

Есть песни, которые звучат сквозь десятилетия, становятся голосом поколений. Именно такой является "Червона рута" Владимира Ивасюка. Ее пели разные поколения украинцев. Она звучала на фестивалях и семейных праздниках, со сцены и просто среди друзей. Звучала в разные времена и объединяла людей, которые могли не знать друг друга, но знали эти слова и эту мелодию. Проходят десятилетия, но даже сегодня "Червону руту" перепевают молодые исполнители, в очередной раз подтверждая, что украинская песня имеет собственный голос – искренний, сильный, узнаваемый и каждый раз новый 

- говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что именно этой песне и ее автору посвятили новую серебряную памятную монету "Червона рута – голос поколений".

Как выглядит монета?

Номинал монеты – 10 гривен. Она изготовлена из серебра 925 пробы, массой 31,1 г.

На аверсе монеты изображен стилизованный портрет Владимира Ивасюка за пианино с нотным станом и ручкой. На пианино размещена монограмма художника, а на фоне – Карпатские горы, из которых течет река, своей формой напоминающая скрипку. Русло реки, проходящее через сборник произведений, с которого начинается легенда, символически соединяет аверс монеты с ее реверсом. Справа от портрета – стилизованный цветок червоны руты, а над ним – силуэт девушки с цветком в руках.

В Украине выпустили серебряные монеты к 30-летию гривны — чем уникален тираж02.09.26, 15:33 • 14917 просмотров

На реверсе – река, превращающаяся в нотный стан с фрагментом мелодии "Червона рута", которая разбивает камни режима, даря свободу цветку червоны руты – символу национального духа, культурной идентичности, любви и света, и продолжает звучать сквозь времена.

▪️Художница – Александра Кучинская. 

▪️Скульпторы – Владимир Атаманчук и Анатолий Демяненко. 

▪️Тираж – до 10 000 штук. 

В Украине выпустили уникальную памятную серебряную монету к 35-летию Независимости 24.08.26, 17:59 • 40213 просмотров

Антонина Туманова

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