Папа Лев на встрече с епископами в Ватикане, вероятно, обсудит повторные браки и католиков-геев

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В начале недельной встречи в Ватикане — крупнейшего собрания церковных лидеров за время его понтификата — Папа Лев призвал около 150 епископов со всего мира найти «новые пути» помощи современным семьям, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что во время ассамблеи, которая продлится до 14 октября и будет посвящена обсуждению учения Католической церкви о семейной жизни, будут затронуты такие спорные вопросы, как отношение Церкви к ЛГБТ-лицам и людям, которые развелись и вступили в новый брак, хотя официально эти темы не включены в повестку дня.

Лев попросил Бога «даровать нам свободу слышать друг друга, мудрость распознавать Его деяния среди Его народа и мужество идти туда, куда Он нас ведет».

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Папа созвал эту ассамблею — встречу с главами конференций католических епископов со всего мира — по случаю 10-й годовщины важного документа 2016 года, автором которого был его предшественник, покойный Папа Франциск.

В этом документе под названием «Amoris Laetitia» («Радость любви») Церковь призвали быть менее строгой и более милосердной к «несовершенным» католикам — в частности к тем, кто развелся и вступил в новый брак.

Согласно действующему церковному учению, католики, вступившие в новый брак, не могут причащаться, если не воздерживаются от половых отношений со своим новым партнером, поскольку их первый брак в глазах Церкви остается действительным.

Франциск, казалось, открыл путь к причастию для таких католиков, отметив в примечании к документу 2016 года, что они могут получать «помощь через таинства», однако так и не сформулировал четкой универсальной политики для всей Церкви.

В своем выступлении в среду Лев не упоминал этот вопрос напрямую, но заявил, что Церковь должна «распознавать действие благодати даже в ситуациях, отмеченных ограничениями, ранами и очевидными неудачами».

В работе ассамблеи участвуют епископы из более чем 115 стран, в том числе двое из Китая — государства, которое в 2018 году заключило с Франциском противоречивое соглашение, урегулировавшее вопрос назначения католических епископов в стране после десятилетий напряженности. В мероприятии также участвуют 11 супружеских пар мирян-католиков; ожидается, что они поделятся свидетельствами о своей жизни.

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