Папа Лев на зустрічі з єпископами у Ватикані, ймовірно, обговорить повторні шлюби і католиків-геїв

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На початку тижневої зустрічі у Ватикані — наймасштабнішого зібрання церковних лідерів за час його понтифікату — Папа Лев закликав близько 150 єпископів з усього світу знайти "нові шляхи" допомоги сучасним сім’ям, передає УНН із посиланням на Reuters.

Очікується, що під час асамблеї, яка триватиме до 14 жовтня і буде присвячена обговоренню вчення Католицької церкви про сімейне життя, порушуватимуться такі суперечливі питання, як ставлення Церкви до ЛГБТ-осіб та людей, які розлучилися й уклали новий шлюб, хоча офіційно ці теми не внесені до порядку денного.

Лев попросив Бога "дарувати нам свободу чути одне одного, мудрість розпізнавати Його діяння серед Його народу та мужність іти туди, куди Він нас веде".

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Папа скликав цю асамблею — зустріч із головами конференцій католицьких єпископів з усього світу — з нагоди 10-ї річниці важливого документа 2016 року, автором якого був його попередник, покійний Папа Франциск.

У цьому документі під назвою "Amoris Laetitia" ("Радість любові") Церкву закликали бути менш суворою та більш милосердною до "недосконалих" католиків — зокрема тих, хто розлучився й уклав новий шлюб.

Згідно з чинним церковним вченням, католики, які уклали новий шлюб, не можуть причащатися, якщо не утримуються від статевих стосунків зі своїм новим партнером, оскільки їхній перший шлюб в очах Церкви залишається дійсним.

Франциск, здавалося, відкрив шлях до причастя для таких католиків, зазначивши у примітці до документа 2016 року, що вони можуть отримувати "допомогу через таїнства", однак так і не сформулював чіткої універсальної політики для всієї Церкви.

У своєму виступі в середу Лев не згадував це питання прямо, але заявив, що Церква повинна "розпізнавати дію благодаті навіть у ситуаціях, позначених обмеженнями, ранами та очевидними невдачами".

У роботі асамблеї беруть участь єпископи з понад 115 країн, зокрема двоє з Китаю — держави, яка у 2018 році уклала з Франциском суперечливу угоду, що врегулювала питання призначення католицьких єпископів у країні після десятиліть напруженості. У заході також беруть участь 11 подружніх пар католиків-мирян; очікується, що вони поділяться свідченнями про своє життя.

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