Папа Лев попереджає, що ООН ризикує перетворитися на "фарс"
Київ • УНН
Папа Лев заявив, що ООН та багатосторонні організації переживають кризу ефективності. Він також розкритикував нехтування верховенством права.
У п'ятницю Папа Лев заявив, що Організація Об'єднаних Націй та інші багатосторонні об'єднання переживають кризу, попередивши у своїй промові в паризькій штаб-квартирі ЮНЕСКО (організації ООН з питань освіти, науки і культури), що міжнародний діалог ризикує перетворитися на "фарс", передає УНН із посиланням на Reuters.
Перший в історії Папа-американець, який перебуває з візитом у Франції саме тоді, коли в Нью-Йорку триває напружена сесія Генеральної Асамблеї ООН, також розкритикував світових лідерів, які нехтують принципом верховенства права, хоча й не назвав конкретних імен.
"Замість того щоб поважати закон, можновладці посилаються на нього, коли це відповідає їхнім інтересам, і ігнорують його, коли він їх стримує, ставлячись навіть до самої справедливості як до товару, що можна купити чи продати", — зазначив понтифік.
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ООН та інші багатосторонні організації "переживають кризу ефективності", сказав він. "Діалог сприймається як перешкода для дій, а не як ресурс для миру; як фарс, а не як можливість разом шукати спільного блага".
Лев, який став Папою у травні 2025 року, раніше того ж року викликав невдоволення президента США Дональда Трампа, розкритикувавши війну з Іраном.
Цьогорічна сесія Генеральної Асамблеї ООН, що завершується в понеділок, супроводжувалася палкими суперечками. У своєму виступі у вівторок Трамп погрожував знищити Іран, якщо той не погодиться на умови припинення війни. У четвер десятки делегатів залишили залу засідань під час виступу прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.
У 2025 році Трамп оголосив про вихід США зі складу ЮНЕСКО.
Лев здійснює стрімкий візит до трьох міст Франції, намагаючись відновити авторитет Церкви в країні після скандалів, пов'язаних із випадками зловживань, які викликали шок у суспільстві.