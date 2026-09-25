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Папа Лев попереджає, що ООН ризикує перетворитися на "фарс"

Київ • УНН

 • 268 перегляди

Папа Лев заявив, що ООН та багатосторонні організації переживають кризу ефективності. Він також розкритикував нехтування верховенством права.

Папа Лев попереджає, що ООН ризикує перетворитися на "фарс"
Фото: REUTERS/Remo Casilli

У п'ятницю Папа Лев заявив, що Організація Об'єднаних Націй та інші багатосторонні об'єднання переживають кризу, попередивши у своїй промові в паризькій штаб-квартирі ЮНЕСКО (організації ООН з питань освіти, науки і культури), що міжнародний діалог ризикує перетворитися на "фарс", передає УНН із посиланням на Reuters.

Перший в історії Папа-американець, який перебуває з візитом у Франції саме тоді, коли в Нью-Йорку триває напружена сесія Генеральної Асамблеї ООН, також розкритикував світових лідерів, які нехтують принципом верховенства права, хоча й не назвав конкретних імен.

"Замість того щоб поважати закон, можновладці посилаються на нього, коли це відповідає їхнім інтересам, і ігнорують його, коли він їх стримує, ставлячись навіть до самої справедливості як до товару, що можна купити чи продати", — зазначив понтифік.

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ООН та інші багатосторонні організації "переживають кризу ефективності", сказав він. "Діалог сприймається як перешкода для дій, а не як ресурс для миру; як фарс, а не як можливість разом шукати спільного блага".

Лев, який став Папою у травні 2025 року, раніше того ж року викликав невдоволення президента США Дональда Трампа, розкритикувавши війну з Іраном.

Цьогорічна сесія Генеральної Асамблеї ООН, що завершується в понеділок, супроводжувалася палкими суперечками. У своєму виступі у вівторок Трамп погрожував знищити Іран, якщо той не погодиться на умови припинення війни. У четвер десятки делегатів залишили залу засідань під час виступу прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

У 2025 році Трамп оголосив про вихід США зі складу ЮНЕСКО.

Лев здійснює стрімкий візит до трьох міст Франції, намагаючись відновити авторитет Церкви в країні після скандалів, пов'язаних із випадками зловживань, які викликали шок у суспільстві.

Антоніна Туманова

Світ
ЮНЕСКО
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Франція
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Іран