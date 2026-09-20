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Рада Церков звернулася до Папи Римського через гуманітарну катастрофу в Олешках

Київ • УНН

 • 2228 перегляди

В Олешках понад 6 тисяч людей, зокрема близько 200 дітей, залишаються без їжі, води й медикаментів. Рада церков просить допомогти з евакуацією.

Рада Церков звернулася до Папи Римського через гуманітарну катастрофу в Олешках

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій заявила про критичну гуманітарну ситуацію в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. За різними оцінками, у місті можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей. Про це йдеться у зверненні Ради церков, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, місто Олешки, розташоване на тимчасово окупованій російськими військами території України, перебуває в гуманітарній блокаді і знаходиться на грані гуманітарної катастрофи. У Раді Церков інформують, що востаннє поставки продовольства на цю територію були наприкінці травня 2026 року, тому мешканці голодують, а покинути місто їм перешкоджають російські військові.

Виходячи з різних даних в місті Олешки і районі навколо можуть залишатися понад 6 тисяч осіб, серед них близько 200 дітей, які фактично перебувають в "сірій зоні" поруч з лінією фронту. Це цивільні, які щодня перебувають під загрозою обстрілів і атак дронів, залишаються без продуктів харчування, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги. Критична інфраструктура в місті фактично зруйнована, а електро- та газопостачання відсутні. Нагадаємо також, що у 2023 році це місто було затоплене внаслідок підриву російськими військами греблі Каховської гідроелектростанції

- йдеться у повідомленні.

Також додали, що Українська сторона постійно інформує про критичну ситуацію в Олешках різні міжнародні організації із закликом надати відповідну допомогу людям, щоб уникнути масових смертей. Українська влада та міжнародні організації намагаються домовитися про евакуацію мешканців міста, але російська сторона використовує гуманітарну катастрофу для поширення пропаганди, яка є відвертою маніпуляцією та неправдою. Росія неодноразово проігнорувала Міжнародне гуманітарне право, наражаючи на страждання і голод мешканців міста Олешки.

У зв’язку із зазначеним ВРЦіРО звертається до Папи Римського Лева XIV, до Всесвітньої Ради Церков, до Всесвітнього Євангельського Альянсу, інших релігійних лідерів, до представників різних конфесій та правозахисних неурядових організацій із закликом піднести свій голос і використати всі можливості для врятування від голодної смерті мешканців міста Олешки на Херсонщині

- йдеться в дописі.

Також ВРЦіРО закликає держави-члени ООН та Міжнародний Комітет Червоного Хреста вжити необхідних заходів задля проведення гуманітарної місії щодо евакуації мешканців міста Олешки на підконтрольну територію України.

Олешки стали смертельною пасткою, люди йдуть з міста через мінні поля - рф не підтверджує готовність до гуманітарної евакуації16.09.26, 18:03 • 14756 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
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