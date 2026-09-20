Рада Церков звернулася до Папи Римського через гуманітарну катастрофу в Олешках

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій заявила про критичну гуманітарну ситуацію в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. За різними оцінками, у місті можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей. Про це йдеться у зверненні Ради церков, пише УНН.

Як зазначається, місто Олешки, розташоване на тимчасово окупованій російськими військами території України, перебуває в гуманітарній блокаді і знаходиться на грані гуманітарної катастрофи. У Раді Церков інформують, що востаннє поставки продовольства на цю територію були наприкінці травня 2026 року, тому мешканці голодують, а покинути місто їм перешкоджають російські військові.

Виходячи з різних даних в місті Олешки і районі навколо можуть залишатися понад 6 тисяч осіб, серед них близько 200 дітей, які фактично перебувають в "сірій зоні" поруч з лінією фронту. Це цивільні, які щодня перебувають під загрозою обстрілів і атак дронів, залишаються без продуктів харчування, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги. Критична інфраструктура в місті фактично зруйнована, а електро- та газопостачання відсутні. Нагадаємо також, що у 2023 році це місто було затоплене внаслідок підриву російськими військами греблі Каховської гідроелектростанції