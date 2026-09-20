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Сили оборони знищили дронами складський комплекс у Підмосков’ї - Fire Point

Київ • УНН

 • 3210 перегляди

За інформацією Fire Point, Сили оборони дронами FP-1 уразили складський комплекс у Підмосков’ї. Попередньо, горять склади компанії "Современные Складские Технологии".

Сили оборони знищили дронами складський комплекс у Підмосков’ї - Fire Point

Сили оборони дронами FP-1 знищили черговий складський комплекс у Підмосковʼї. Про це повідомляє українська оборонна компанія Fire Point, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що, попередньо, палають склади компанії "Современные Складские Технологии".

російський ЗРПК "Панцир" у Підмосков’ї на фоні палаючих складів. Аналоговнєт відпрацював штатно

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

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Вадим Хлюдзинський

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