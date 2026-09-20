Сили оборони знищили дронами складський комплекс у Підмосков’ї - Fire Point
Київ • УНН
За інформацією Fire Point, Сили оборони дронами FP-1 уразили складський комплекс у Підмосков’ї. Попередньо, горять склади компанії "Современные Складские Технологии".
Сили оборони дронами FP-1 знищили черговий складський комплекс у Підмосковʼї. Про це повідомляє українська оборонна компанія Fire Point, інформує УНН.
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Зазначається, що, попередньо, палають склади компанії "Современные Складские Технологии".
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Уночі 20 вересня OSINT-канали повідомили про атаки дронів у московській області, воронежі та рязані. Серед задіяних БПЛА помітили важкі ударники FP-1.
Україна готова припинити удари по критичній інфраструктурі рф, якщо партнери забезпечать те саме з боку москви - Зеленський14.09.26, 19:22 • 16495 переглядiв