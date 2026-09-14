Україна готова припинити удари по критичній інфраструктурі рф, якщо партнери забезпечать те саме з боку москви - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по критичній інфраструктурі рф, якщо партнери забезпечать те саме з боку москви. Про це Глава держави написав у Telegram, передає УНН.

Україна запропонувала партнерам забезпечити таку домовленість із росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури. Продовольство, енергетика та інші елементи базового гарантування життя повинні бути під захистом, і російські удари направлені передусім проти цього. Щодня мішенями стають українські об’єкти енергетики, портова інфраструктура, логістика, навіть склади з продовольством і фармацевтикою. Україна не впевнена, що росія має бажання дотримуватись будь-якої домовленості - написав Зеленський.

Він зазначив, що якщо партнери готові забезпечити реальне бажання росії не бити по нашій електриці, інших наших енергетичних об’єктах, критичній інфраструктурі, руху продовольства, то Україна готова забезпечити відповідну відсутність ударів.

Щоб це було надійно, довгостроково й мало реальний ефект для життя людей, а не зірвалось після того, як росіяни проведуть свої "вибори" й отримають саме на цей час послаблення напруги щодо бензину й дизелю. Війну треба закінчувати. І деескалаційний крок щодо критичної інфраструктури може бути першим кроком до миру. Очікуємо від партнерів конкретики - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася не наносити ударів по об’єктах енергетики рф. росія погодилася вчинити так само.