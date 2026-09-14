У Києві з 15 вересня почнуть впроваджувати режим "Усім червоний" під час хвилини мовчання: хто зможе продовжити рух

Із 15 вересня в Києві почнуть поетапно впроваджувати режим світлофорів "Усім червоний" під час щоденної хвилини мовчання, передає УНН із посиланням на КМДА.

Як повідомили у КМДА, на першому етапі режим працюватиме на 18 світлофорних об’єктах у центральній частині міста.

Світлофори:

▫️о 9:00 одночасно подаватимуть червоний сигнал для автомобілів, пішоходів і велосипедистів;

▫️о 9:01 повернуться до звичайного режиму.

На час хвилини мовчання також зупинятиметься наземний громадський транспорт.

У Києві щодня оголошуватимуть Хвилину мовчання через гучномовці

Режим "Усім червоний" не застосовуватиметься під час повітряної тривоги. Оперативний і спеціальний транспорт з увімкненими світловими та звуковими сигналами зможе продовжувати рух.

Про початок хвилини мовчання та її тривалість повідомлятимуть через систему оповіщення.

Щодня о 9:00 закликаємо водіїв і пішоходів зупинитися та вшанувати пам’ять загиблих унаслідок збройної агресії росії проти України. Правила дорожнього руху щодо проїзду на червоний сигнал світлофора залишаються без змін