У Києві з 15 вересня почнуть впроваджувати режим "Усім червоний" під час хвилини мовчання: хто зможе продовжити рух
Київ • УНН
Із 15 вересня о 9:00 у центрі Києва 18 світлофорів зупинятимуть рух на хвилину мовчання. Наземний транспорт також зупинятиметься.
Із 15 вересня в Києві почнуть поетапно впроваджувати режим світлофорів "Усім червоний" під час щоденної хвилини мовчання, передає УНН із посиланням на КМДА.
Як повідомили у КМДА, на першому етапі режим працюватиме на 18 світлофорних об’єктах у центральній частині міста.
Світлофори:
▫️о 9:00 одночасно подаватимуть червоний сигнал для автомобілів, пішоходів і велосипедистів;
▫️о 9:01 повернуться до звичайного режиму.
На час хвилини мовчання також зупинятиметься наземний громадський транспорт.
У Києві щодня оголошуватимуть Хвилину мовчання через гучномовці21.04.26, 15:23 • 3061 перегляд
Режим "Усім червоний" не застосовуватиметься під час повітряної тривоги. Оперативний і спеціальний транспорт з увімкненими світловими та звуковими сигналами зможе продовжувати рух.
Про початок хвилини мовчання та її тривалість повідомлятимуть через систему оповіщення.
Щодня о 9:00 закликаємо водіїв і пішоходів зупинитися та вшанувати пам’ять загиблих унаслідок збройної агресії росії проти України. Правила дорожнього руху щодо проїзду на червоний сигнал світлофора залишаються без змін