В Киеве с 15 сентября начнут вводить режим "Всем красный" во время минуты молчания: кто сможет продолжить движение

С 15 сентября в Киеве начнут поэтапно вводить режим светофоров «Всем красный» во время ежедневной минуты молчания, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Как сообщили в КГГА, на первом этапе режим будет работать на 18 светофорных объектах в центральной части города.

Светофоры:

▫️в 9:00 одновременно будут подавать красный сигнал для автомобилей, пешеходов и велосипедистов;

▫️в 9:01 вернутся к обычному режиму.

На время минуты молчания также будет останавливаться наземный общественный транспорт.

В Киеве ежедневно будут объявлять Минуту молчания через громкоговорители

Режим «Всем красный» не будет применяться во время воздушной тревоги. Оперативный и специальный транспорт с включенными световыми и звуковыми сигналами сможет продолжать движение.

О начале минуты молчания и ее продолжительности будут сообщать через систему оповещения.