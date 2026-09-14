В Киеве с 15 сентября начнут вводить режим "Всем красный" во время минуты молчания: кто сможет продолжить движение
Киев • УНН
С 15 сентября в 9:00 в центре Киева 18 светофоров будут останавливать движение на минуту молчания. Наземный транспорт также будет останавливаться.
С 15 сентября в Киеве начнут поэтапно вводить режим светофоров «Всем красный» во время ежедневной минуты молчания, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Как сообщили в КГГА, на первом этапе режим будет работать на 18 светофорных объектах в центральной части города.
Светофоры:
▫️в 9:00 одновременно будут подавать красный сигнал для автомобилей, пешеходов и велосипедистов;
▫️в 9:01 вернутся к обычному режиму.
На время минуты молчания также будет останавливаться наземный общественный транспорт.
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Режим «Всем красный» не будет применяться во время воздушной тревоги. Оперативный и специальный транспорт с включенными световыми и звуковыми сигналами сможет продолжать движение.
О начале минуты молчания и ее продолжительности будут сообщать через систему оповещения.
Ежедневно в 9:00 призываем водителей и пешеходов остановиться и почтить память погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины. Правила дорожного движения относительно проезда на красный сигнал светофора остаются без изменений