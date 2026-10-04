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Автомобильная промышленность Британии оказалась перед «сложным выбором» между рынками Китая и ЕС

Киев • УНН

 • 844 просмотра

Британия не вводит пошлины на дешёвые китайские автомобили, рискуя столкнуться с барьерами ЕС для своего экспорта. Доля китайских брендов выросла до 12%.

Автомобильная промышленность Британии оказалась перед «сложным выбором» между рынками Китая и ЕС
Фото: Costfoto/NurPhoto/Shutterstock

Автомобильная промышленность Великобритании столкнулась со «сложным компромиссом» между Китаем и ЕС. Лондон не вводит пошлины на китайские автомобили, что может повлиять на торговлю с Европейским союзом. Об этом сообщает издание The Guardian, передает УНН.

Детали

Согласно имеющейся информации, Великобритания до сих пор не установила импортные тарифы на дешевые китайские автомобили, тогда как США почти полностью ограничили их импорт, а ЕС ввел пошлины до 45%. 

ЕС предупредил Энди Бернема, что Великобритания должна ввести тарифы на дешевые китайские автомобили, иначе Брюссель введет протекционистские барьеры «сделано в Европе» для британского экспорта в блок, что ударит по британским автопроизводителям на их крупнейшем рынке. Министры по-прежнему сопротивляются таким призывам, а Джонатан Рейнольдс, министр бизнеса, утверждает, что любые пошлины «вероятно, будут взаимными», — что приведет к снижению продаж британских производителей в Китае 

— пишет издание.

В то же время, по информации издания, за первые восемь месяцев 2026 года китайские BYD, Omoda и Jaecoo более чем втрое увеличили свою долю на британском рынке новых автомобилей, достигнув 12% продаж. 

Данные, опубликованные в пятницу, показали, что регистрация новых автомобилей в Великобритании выросла на 12% за год к сентябрю, что является лучшим месяцем по годовому росту с 2017 года. Предварительные данные Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT) показали, что бум был обусловлен спросом на электромобили и китайские бренды, среди которых Jaecoo 7 и Sealion 7 от BYD были одними из самых продаваемых 

- пишет издание.

Напомним

За январь–август украинцы приобрели 22,2 тысячи электромобилей, из них 18,5 тысячи — подержанные. Среди новых лидируют BYD и ZEEKR. 

Антонина Туманова

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