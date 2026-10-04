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россия выпустила по Украине 135 дронов за ночь и более 1900 за неделю, есть жертвы - Зеленский

Киев • УНН

 • 430 просмотра

За ночь рф атаковала Украину 135 дронами: погиб человек, шестеро ранены. За неделю россияне применили более 1900 дронов, 1700 авиабомб и 25 ракет.

россия выпустила по Украине 135 дронов за ночь и более 1900 за неделю, есть жертвы - Зеленский

Этой ночью российские войска выпустили по Украине более сотни ударных дронов. Всего на этой неделе россия применила более 1900 ударных дронов, 1700 авиабомб и 25 ракет. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Сегодня утром россияне снова ударили дроном по Северному мосту в Киеве. Атаковали дронами обычный склад медицинских препаратов в Сумах. Один человек, к сожалению, погиб. Мои соболезнования родным и близким. В Днепре ударили по предприятию связи. Шесть человек получили ранения в результате этих ударов

- заявил президент.

Кроме того, по его словам, за ночь россияне выпустили по Украине 135 ударных дронов, более 50 из которых были реактивными. Под ударами оказались Киев, Днепропетровская область, Харьковская область, Донецкая область, Сумская область, Запорожье.

И среди главных целей этих террористов, как всегда, обычные жилые дома, критическая инфраструктура - всё, что формирует обычную повседневную жизнь. В общинах есть отключения света. Наши службы работают на местах. Важно, чтобы Украина не оставалась один на один с этим террором. Только на этой неделе россияне применили по Украине более 1900 ударных дронов, 1700 авиабомб и 25 ракет. Более 800 дронов были реактивными, и россия должна ответить за эту эскалацию

- заявил Владимир Зеленский.

Напомним

российские войска ударили пятью управляемыми авиабомбами по жилому сектору Сумской общины. Пострадали как минимум пять человек, двое - тяжело.

Алла Киосак

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