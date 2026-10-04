П’ять КАБів ворог скинув на Суми, є постраждалі

Фото: Telegram-канал голови Сумської ОВА Олега Григорова

Російські війська вкотре атакували Сумщину, цього разу спрямувавши туди п’ять керованих авіабомб. Внаслідок ударів, є постраждалі, зокрема й люди з тяжкими ушкодженнями. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає УНН.

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За наявною інформацією, російські війська завдали чергового удару по житловому сектору Сумської громади. Є влучання поблизу багатоповерхового будинку.

"Щонайменше 5 людей постраждали. Попередньо, двоє з них отримали тяжкі ушкодження. Усі наслідки ворожої атаки з’ясовуються – зазначив Григоров.

Нагадаємо

росія завдала чотирьох авіаударів по центру Сум, пошкодивши школу й приватний сектор. Загинули двоє людей, шестеро поранені, серед них троє дітей.