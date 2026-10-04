П’ять КАБів ворог скинув на Суми, є постраждалі
Київ • УНН
російські війська вдарили п’ятьма керованими авіабомбами по житловому сектору Сумської громади. Постраждали щонайменше п’ятеро людей, двоє тяжко.
Російські війська вкотре атакували Сумщину, цього разу спрямувавши туди п’ять керованих авіабомб. Внаслідок ударів, є постраждалі, зокрема й люди з тяжкими ушкодженнями. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає УНН.
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За наявною інформацією, російські війська завдали чергового удару по житловому сектору Сумської громади. Є влучання поблизу багатоповерхового будинку.
"Щонайменше 5 людей постраждали. Попередньо, двоє з них отримали тяжкі ушкодження. Усі наслідки ворожої атаки з’ясовуються
Нагадаємо
росія завдала чотирьох авіаударів по центру Сум, пошкодивши школу й приватний сектор. Загинули двоє людей, шестеро поранені, серед них троє дітей.