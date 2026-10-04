Враг сбросил на Сумы пять КАБов, есть пострадавшие

Фото: Telegram-канал главы Сумской ОВА Олега Григорова

Российские войска в очередной раз атаковали Сумскую область, на этот раз направив туда пять управляемых авиабомб. В результате ударов есть пострадавшие, в том числе люди с тяжёлыми ранениями. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передаёт УНН.

Детали

По имеющейся информации, российские войска нанесли очередной удар по жилому сектору Сумской громады. Есть попадание вблизи многоэтажного дома.

"По меньшей мере 5 человек пострадали. Предварительно, двое из них получили тяжёлые ранения. Все последствия вражеской атаки выясняются – отметил Григоров.

Напомним

Россия нанесла четыре авиаудара по центру Сум, повредив школу и частный сектор. Погибли два человека, шестеро ранены, среди них трое детей.