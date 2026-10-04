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The Guardian

росія випустила по Україні 135 дронів за ніч і понад 1900 за тиждень, є жертви - Зеленський

Київ • УНН

 • 1586 перегляди

За ніч рф атакувала Україну 135 дронами: загинула людина, шестеро поранені. За тиждень росіяни застосували понад 1900 дронів, 1700 авіабомб і 25 ракет.

росія випустила по Україні 135 дронів за ніч і понад 1900 за тиждень, є жертви - Зеленський

Цієї ночі російські війська випустили по Україні понад сотню ударних дронів. Сумарно, цього тижня росія застосувала понад 1900 ударних дронів, 1700 авіабомб і 25 ракет. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Сьогодні вранці росіяни знову вдарили дроном по Північному мосту в Києві. Атакували дронами звичайний склад медичних препаратів у Сумах. Одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття рідним та близьким. У Дніпрі вдарили по підприємству звʼязку. Шість людей поранено внаслідок цих ударів

- заявив президент.

Крім того, за його словами, за ніч росіяни випустили по Україні 135 ударних дронів, понад 50 з яких були реактивні. Під ударами були Київ, Дніпровщина, Харківщина, Донеччина, Сумщина, Запоріжжя.

І серед головних цілей цих терористів, як завжди, звичайні житлові будинки, критична інфраструктура - все, що формує звичайне повсякденне життя. Є відключення світла у громадах. Наші служби працюють на місцях. Важливо, щоб Україна не була наодинці проти цього терору. Тільки цього тижня росіяни застосували по Україні понад 1900 ударних дронів, 1700 авіабомб і 25 ракет. Понад 800 дронів були реактивні, і росія має відповідати за цю ескалацію

- заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

російські війська вдарили п’ятьма керованими авіабомбами по житловому сектору Сумської громади. Постраждали щонайменше п’ятеро людей, двоє тяжко.

Алла Кіосак

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