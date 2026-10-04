В Польше запустили первый в мире "AbortOmat", где можно получить таблетки для прерывания беременности

Фото: Guardian, Мартына Адамская

"AbortOmat" в Варшаве предлагает новый способ бросить вызов действующим в стране ограничениям и обеспечить женщинам быстрый и анонимный доступ к препаратам для прерывания беременности, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

"AbortOmat" называют "первым в мире постаматом для таблеток для прерывания беременности". Польские активисты внедрили этот новый способ распространения в рамках своих усилий, направленных на обход почти полного запрета на аборты в стране.

Окрашенный в розовый цвет и украшенный шторами с "зебровым" узором, варшавский "AbortOmat" с 22 ячейками позволяет женщинам быстро и анонимно получить таблетки с помощью шестизначного кода. Этот сервис разработан для тех, кто не может или не хочет ждать несколько дней почтовой доставки (например, в случаях не завершившегося самостоятельно выкидыша или проблем со здоровьем), либо опасается получать такие препараты дома.

"А почему бы и нет?" — говорит Кинга Елиньска, директор фонда Women Help Women и соучредительница инициативы Abortion Dream Team; именно эти две организации инициировали запуск проекта на этой неделе.

"Можно заказать белье, косметику, тушь для ресниц или что-нибудь еще и получить это практически в тот же или на следующий день, — отмечает она. — Почему бы не сделать то же самое с таблетками для прерывания беременности, ведь в некоторых случаях ситуация может быть более срочной?"

Эта инициатива появилась через шесть лет после того, как люди по всей Польше вышли на улицы в знак протеста против ужесточения и без того самого строгого в Европе законодательства об абортах; те события стали крупнейшими демонстрациями в стране со времен падения коммунистического режима. Считается, что протесты 2023 года помогли прийти к власти Дональду Туску, который обещал пересмотреть законодательство в течение первых 100 дней своего пребывания у власти.

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С тех пор, по словам Елиньской, наступило политическое затишье. Она напомнила слова премьер-министра Туска, сказанные в прошлом году: он заявил, что в парламенте "просто нет большинства" для изменения законов и разрешения прерывания беременности до 12-й недели. Вместо этого Туск намекнул, что его правительство будет действовать иначе, сообщив журналистам, что власти не будут преследовать тех, кто помогает организовывать аборты. Хотя в Польше владение таблетками для прерывания беременности или их прием не являются незаконными, предоставление этих препаратов или помощь в их получении считаются преступлением, которое наказывается лишением свободы сроком до трех лет.

По словам Елиньской, этот шкафчик — нестандартный способ обойти такие ограничения. "Это своего рода "взлом" закона, — говорит она. — Закон запрещает передавать препараты непосредственно другому человеку. А здесь между людьми появляется автомат, что делает вопрос законности гораздо менее однозначным".

Шкафчик расположен в центре помощи по вопросам прерывания беременности, который в марте 2025 года открыла организация Abortion Dream Team. Это учреждение, первое в своем роде в демократической Польше, предлагает безопасное пространство, где можно получить консультацию по вариантам прерывания беременности или поддержку во время приема препаратов.

Расположение центра — символично, напротив здания польского парламента — позволило активистам привлечь внимание к постоянной потребности в доступе к услугам по прерыванию беременности в Польше, одновременно оказывая помощь широкому кругу людей, отметила Елиньска. "Результат превзошел наши ожидания".

Шкафчик — это нестандартный способ обойти такие ограничения, говорит Елиньска. "Это своего рода "взлом" закона, — объясняет она. — Закон запрещает передавать препараты непосредственно другому человеку. А здесь между людьми появляется автомат, что делает вопрос законности гораздо менее однозначным".

Шкафчик расположен в центре помощи по вопросам прерывания беременности, который в марте 2025 года открыла организация Abortion Dream Team. Это учреждение, первое в своем роде в демократической Польше, предлагает безопасное пространство, где можно получить консультацию по вариантам прерывания беременности или поддержку во время приема препаратов.

Символическое расположение центра — напротив здания польского парламента — позволило активистам привлечь внимание к постоянной потребности в доступе к услугам по прерыванию беременности в Польше, одновременно оказывая помощь широкому кругу людей, отметила Елиньская. «Результат превзошёл наши ожидания».

В то же время это также выявило тот факт, что среди власть имущих нашлось немного желающих встать на их защиту, добавила она. «Что нас действительно удивило — и это свидетельствует о политической ситуации, — так это то, что перед центром проходят протесты: три, а иногда и четыре раза в неделю».

Хотя обычно собирается менее десятка людей, протестующие регулярно используют сирены и вувузелы, чтобы заявить о своей позиции. Это вызывает у активистов опасения, что из-за шума соседи в конечном счёте могут потребовать перенести центр в другое место. «Ни городские власти, ни полиция на это не отреагировали. И это нас очень разочаровало», — отметила Елиньская.

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По словам Елиньской, это яркий пример того, как такие организации всё чаще чувствуют себя покинутыми политиками — несмотря на то, что в прошлом году около 50 000 человек в Польше обратились за помощью к более широкой сети организаций, отстаивающих право на аборт. «Думаю, вопрос доступа к абортам в Польше будут решать не политики, а сами женщины и сообщества, — сказала она. — Мы не можем доверять политикам распоряжаться нашими телами».