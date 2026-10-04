$44.8350.70
ukenru
07:40 • 990 просмотра
Враг атаковал Северный мост в Киеве, есть повреждения — мэрVideo
07:29 • 2334 просмотра
"Их Starlink посыплются вниз, как игрушки с ёлки": в рф пригрозили космической войной в случае блокировки "Рассвета"
07:14 • 5366 просмотра
В Польше запустили первый в мире "AbortOmat", где можно получить таблетки для прерывания беременности
06:26 • 11216 просмотра
рф атаковала Украину 135 дронами: количество сбитых целей растёт, зафиксированы попадания в 5 локациях
Эксклюзив
05:28 • 18976 просмотра
Заморозки на почве и туманы — какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
05:14 • 19268 просмотра
В Генштабе заявили, что потери российских оккупантов за сутки составили 1750 человек
04:50 • 19874 просмотра
Канцлер Германии Мерц впервые с 2025 года неожиданно прибыл в Киев
04:06 • 23142 просмотра
Россияне застряли в Купянске без снабжения, получить подкрепление «почти невозможно» — ISW
03:35 • 22269 просмотра
Самолет с людьми исчез над океаном после вылета с Бермудских островов, пилот объявлял чрезвычайную ситуацию
02:37 • 21736 просмотра
Украина получила 4 предложения о прекращении огня, самое широкое предложила Индия — Сибига
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1.8м/с
58%
755мм
Популярные новости
"Люди приходили прощаться": Фил Коллинз рассказал о своей борьбе с алкоголизмом и эмоциональной реакции своей дочери3 октября, 22:06 • 45115 просмотра
8-летняя японская поп-звезда Хирата Руна умерла от осложнения гриппа через 5 дней после концерта3 октября, 23:06 • 40889 просмотра
Взрывы раздавались от Крыма до Ростова и Донецка, в районе аэродрома «Гвардейское» работала ПВО3 октября, 23:55 • 10017 просмотра
Тейлор Свифт кардинально укоротила волосы и продемонстрировала новый образ с кудрями4 октября, 00:06 • 37970 просмотра
Ведущая Элисон Хаммонд внезапно сбежала из прямого эфира и оказалась в больнице из-за сильной панической атаки4 октября, 01:06 • 32243 просмотра
публикации
Украина готовится возобновить полёты, но отечественные авиакомпании могут не дождаться2 октября, 10:40 • 111962 просмотра
Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеятьсяPhoto2 октября, 08:07 • 115127 просмотра
Суд продлил меры пресечения врачам Odrex, которых обвиняют в медицинской халатности2 октября, 07:15 • 99638 просмотра
Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине1 октября, 14:54 • 121813 просмотра
Обучение под землёй в 2026 году: сколько укрытий профинансировано и безопасных школ построено
Эксклюзив
1 октября, 12:29 • 96241 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Пит Хегсетх
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Донецкая область
Канада
Реклама
УНН Lite
В Польше запустили первый в мире "AbortOmat", где можно получить таблетки для прерывания беременности07:14 • 5410 просмотра
Авианосец США прибыл на курортный Пхукет: почти 5 тыс. военнослужащих сойдут на берег, местные власти оценивают доходы06:42 • 4188 просмотра
Ведущая Элисон Хаммонд внезапно сбежала из прямого эфира и оказалась в больнице из-за сильной панической атаки4 октября, 01:06 • 32371 просмотра
Тейлор Свифт кардинально укоротила волосы и продемонстрировала новый образ с кудрями4 октября, 00:06 • 38096 просмотра
8-летняя японская поп-звезда Хирата Руна умерла от осложнения гриппа через 5 дней после концерта3 октября, 23:06 • 41016 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Холм
Техника
MIM-104 Patriot
СВИФТ

В Польше запустили первый в мире "AbortOmat", где можно получить таблетки для прерывания беременности

Киев • УНН

 • 5356 просмотра

Розовый "AbortOmat" в Варшаве обеспечивает анонимный доступ к таблеткам для прерывания беременности по шестизначному коду. Инициатива обходит строгие польские ограничения.

В Польше запустили первый в мире "AbortOmat", где можно получить таблетки для прерывания беременности
Фото: Guardian, Мартына Адамская

"AbortOmat" в Варшаве предлагает новый способ бросить вызов действующим в стране ограничениям и обеспечить женщинам быстрый и анонимный доступ к препаратам для прерывания беременности, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

"AbortOmat" называют "первым в мире постаматом для таблеток для прерывания беременности". Польские активисты внедрили этот новый способ распространения в рамках своих усилий, направленных на обход почти полного запрета на аборты в стране.

Окрашенный в розовый цвет и украшенный шторами с "зебровым" узором, варшавский "AbortOmat" с 22 ячейками позволяет женщинам быстро и анонимно получить таблетки с помощью шестизначного кода. Этот сервис разработан для тех, кто не может или не хочет ждать несколько дней почтовой доставки (например, в случаях не завершившегося самостоятельно выкидыша или проблем со здоровьем), либо опасается получать такие препараты дома.

"А почему бы и нет?" — говорит Кинга Елиньска, директор фонда Women Help Women и соучредительница инициативы Abortion Dream Team; именно эти две организации инициировали запуск проекта на этой неделе.

"Можно заказать белье, косметику, тушь для ресниц или что-нибудь еще и получить это практически в тот же или на следующий день, — отмечает она. — Почему бы не сделать то же самое с таблетками для прерывания беременности, ведь в некоторых случаях ситуация может быть более срочной?"

Эта инициатива появилась через шесть лет после того, как люди по всей Польше вышли на улицы в знак протеста против ужесточения и без того самого строгого в Европе законодательства об абортах; те события стали крупнейшими демонстрациями в стране со времен падения коммунистического режима. Считается, что протесты 2023 года помогли прийти к власти Дональду Туску, который обещал пересмотреть законодательство в течение первых 100 дней своего пребывания у власти.

В Польше тысячи людей призывают ослабить закон об абортах24.07.24, 18:31 • 20412 просмотров

С тех пор, по словам Елиньской, наступило политическое затишье. Она напомнила слова премьер-министра Туска, сказанные в прошлом году: он заявил, что в парламенте "просто нет большинства" для изменения законов и разрешения прерывания беременности до 12-й недели. Вместо этого Туск намекнул, что его правительство будет действовать иначе, сообщив журналистам, что власти не будут преследовать тех, кто помогает организовывать аборты. Хотя в Польше владение таблетками для прерывания беременности или их прием не являются незаконными, предоставление этих препаратов или помощь в их получении считаются преступлением, которое наказывается лишением свободы сроком до трех лет.

По словам Елиньской, этот шкафчик — нестандартный способ обойти такие ограничения. "Это своего рода "взлом" закона, — говорит она. — Закон запрещает передавать препараты непосредственно другому человеку. А здесь между людьми появляется автомат, что делает вопрос законности гораздо менее однозначным".

Шкафчик расположен в центре помощи по вопросам прерывания беременности, который в марте 2025 года открыла организация Abortion Dream Team. Это учреждение, первое в своем роде в демократической Польше, предлагает безопасное пространство, где можно получить консультацию по вариантам прерывания беременности или поддержку во время приема препаратов.

Расположение центра — символично, напротив здания польского парламента — позволило активистам привлечь внимание к постоянной потребности в доступе к услугам по прерыванию беременности в Польше, одновременно оказывая помощь широкому кругу людей, отметила Елиньска. "Результат превзошел наши ожидания".

Шкафчик — это нестандартный способ обойти такие ограничения, говорит Елиньска. "Это своего рода "взлом" закона, — объясняет она. — Закон запрещает передавать препараты непосредственно другому человеку. А здесь между людьми появляется автомат, что делает вопрос законности гораздо менее однозначным".

Шкафчик расположен в центре помощи по вопросам прерывания беременности, который в марте 2025 года открыла организация Abortion Dream Team. Это учреждение, первое в своем роде в демократической Польше, предлагает безопасное пространство, где можно получить консультацию по вариантам прерывания беременности или поддержку во время приема препаратов.

Символическое расположение центра — напротив здания польского парламента — позволило активистам привлечь внимание к постоянной потребности в доступе к услугам по прерыванию беременности в Польше, одновременно оказывая помощь широкому кругу людей, отметила Елиньская. «Результат превзошёл наши ожидания».

В то же время это также выявило тот факт, что среди власть имущих нашлось немного желающих встать на их защиту, добавила она. «Что нас действительно удивило — и это свидетельствует о политической ситуации, — так это то, что перед центром проходят протесты: три, а иногда и четыре раза в неделю».

Хотя обычно собирается менее десятка людей, протестующие регулярно используют сирены и вувузелы, чтобы заявить о своей позиции. Это вызывает у активистов опасения, что из-за шума соседи в конечном счёте могут потребовать перенести центр в другое место. «Ни городские власти, ни полиция на это не отреагировали. И это нас очень разочаровало», — отметила Елиньская.

Верховный суд США восстановил доступ к препарату для абортов мифепристон через телемедицину и почту05.05.26, 05:45 • 4715 просмотров

По словам Елиньской, это яркий пример того, как такие организации всё чаще чувствуют себя покинутыми политиками — несмотря на то, что в прошлом году около 50 000 человек в Польше обратились за помощью к более широкой сети организаций, отстаивающих право на аборт. «Думаю, вопрос доступа к абортам в Польше будут решать не политики, а сами женщины и сообщества, — сказала она. — Мы не можем доверять политикам распоряжаться нашими телами».

Антонина Туманова

ЗдоровьеНовости МираУНН Lite
Законы
Хранитель
Варшава
Дональд Туск
Польша