У Польщі запустили перший у світі "AbortOmat", де можна отримати таблетки для переривання вагітності

Фото: Guardian, Martyna Adamska

"AbortOmat" у Варшаві пропонує новий спосіб кинути виклик обмеженням, що діють у країні, та забезпечити жінкам швидкий і анонімний доступ до препаратів для переривання вагітності, передає УНН із посиланням на The Guardian.

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"AbortOmat" називають "першим у світі поштоматом для таблеток для переривання вагітності". Польські активісти запровадили цей новий спосіб розповсюдження в межах своїх зусиль, спрямованих на обхід майже повної заборони на аборти в країні.

Пофарбований у рожевий колір і оздоблений шторами із "зебровим" візерунком, варшавський "AbortOmat" із 22 комірками дозволяє жінкам швидко й анонімно отримати таблетки за допомогою шестизначного коду. Цей сервіс розроблено для тих, хто не може або не хоче чекати кілька днів на поштову доставку (наприклад, у випадках викидня, що не завершився самостійно, чи ускладнень зі здоров’ям), або ж побоюється отримувати такі препарати вдома.

"А чому б і ні?" — каже Кінга Єлінська, директорка фонду Women Help Women і співзасновниця ініціативи Abortion Dream Team; саме ці дві організації ініціювали запуск проєкту цього тижня.

"Можна замовити білизну, косметику, туш для вій чи будь-що інше й отримати це практично того ж або наступного дня, — зазначає вона. — Чому б не зробити так само з таблетками для переривання вагітності, адже в деяких випадках ситуація може бути більш терміновою?"

Ця ініціатива з’явилася через шість років після того, як люди по всій Польщі вийшли на вулиці на знак протесту проти посилення й без того найсуворішого в Європі законодавства щодо абортів; ті події стали наймасштабнішими демонстраціями в країні з часів падіння комуністичного режиму. Вважається, що протести 2023 року допомогли прийти до влади Дональду Туску, який обіцяв переглянути законодавство протягом перших 100 днів свого урядування.

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Відтоді, за словами Єлінської, настало політичне затишшя. Вона нагадала слова прем’єр-міністра Туска, сказані минулого року: він заявив, що в парламенті "просто немає більшості" для зміни законів і дозволу на переривання вагітності до 12-го тижня. Натомість Туск натякнув, що його уряд діятиме інакше, повідомивши журналістам, що влада не переслідуватиме тих, хто допомагає в організації абортів. Хоча в Польщі володіння таблетками для переривання вагітності чи їх вживання не є протизаконним, надання цих препаратів або допомога в їх отриманні вважається злочином, що карається ув’язненням терміном до трьох років.

За словами Єлінської, ця шафка — це нестандартний спосіб обійти такі обмеження. "Це своєрідний "злам" закону, — каже вона. — Закон забороняє передавати препарати безпосередньо іншій особі. А тут між людьми з’являється автомат, що робить питання законності набагато менш однозначним".

Шафка розташована в центрі допомоги щодо переривання вагітності, який у березні 2025 року відкрила організація Abortion Dream Team. Цей заклад, перший у своєму роді в демократичній Польщі, пропонує безпечний простір, де можна отримати консультацію щодо варіантів переривання вагітності або підтримку під час прийому препаратів.

Розташування центру — символічно, навпроти будівлі польського парламенту — дозволило активістам привернути увагу до постійної потреби в доступі до послуг із переривання вагітності в Польщі, водночас надаючи допомогу широкому колу людей, зазначила Єлінська. "Результат перевершив наші очікування".

Шафка — це нестандартний спосіб обійти такі обмеження, каже Єлінська. "Це своєрідний "злам" закону, — пояснює вона. — Закон забороняє передавати препарати безпосередньо іншій особі. А тут між людьми з’являється автомат, що робить питання законності набагато менш однозначним".

Шафка розташована в центрі допомоги щодо переривання вагітності, який у березні 2025 року відкрила організація Abortion Dream Team. Цей заклад, перший у своєму роді в демократичній Польщі, пропонує безпечний простір, де можна отримати консультацію щодо варіантів переривання вагітності або підтримку під час прийому препаратів.

Розташування центру — символічно, навпроти будівлі польського парламенту — дозволило активістам привернути увагу до постійної потреби в доступі до послуг із переривання вагітності в Польщі, водночас надаючи допомогу широкому колу людей, зазначила Єлінська. "Результат перевершив наші очікування".

Водночас це також оголило той факт, що серед можновладців знайшлося небагато охочих стати на їхній захист, додала вона. "Що нас справді здивувало — і це свідчить про політичну ситуацію, — так це те, що перед центром відбуваються протести: тричі, а іноді й чотири рази на тиждень".

Хоча зазвичай збирається менш як десяток людей, протестувальники регулярно використовують сирени та вувузели, щоб заявити про свою позицію. Це викликає в активістів побоювання, що через шум сусіди зрештою можуть вимагати перенесення центру в інше місце. "Ні міська влада, ні поліція на це не відреагували. І це нас дуже розчарувало", — зазначила Єлінська.

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За словами Єлінської, це яскравий приклад того, як такі організації дедалі частіше почуваються покинутими політиками — і це попри те, що минулого року близько 50 000 людей у ​​Польщі звернулися по допомогу до ширшої мережі організацій, які відстоюють право на аборт. "Гадаю, питання доступу до абортів у Польщі вирішуватимуть не політики, а самі жінки та громади, — сказала вона. — Ми не можемо довіряти політикам розпоряджатися нашими тілами".