Через две недели после провального голосования за либерализацию права на аборт в Польше, сотни людей вчера провели протестную акцию. Также польские группы защиты прав женщин призвали к общенациональным протестам. Пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

В Варшаве была проведена акция протеста против отклонения парламентом предложения, направленного на изменение закона об абортах. Акция состоялась в день заключительной сессии Сейма перед началом летних каникул.

Неделю назад нижняя палата парламента отклонила законопроект о декриминализации абортов, согласно которому любой, кто поможет женщине прервать беременность, не будет подвергаться уголовному преследованию. Ранее правительство премьер-министра Дональда Туска сделало планы по изменению закона об абортах предвыборным обещанием.

Сейчас польские правозащитные группы призвали к общенациональным протестам.

На митинге за прошедшие сутки студентка-медик Мария Козловская заявила, что была очень разъярена.

Правящая коалиция выиграла благодаря женщинам, и теперь они нас снова подводят - добавила она.

Тысячи протестующих возле парламента в Варшаве требовали «бесплатных и легальных абортов» среди палящей жары. В то же время несколько контрдемонстрантов, которых полиция отгородила от демонстрации, оскорбляли участников, называя их «убийцами».

Справка

Польша является преимущественно католической, - страна имеет одно из самых ограничительных прав на аборты в Европе. Прерывание беременности разрешено только в случае изнасилования или инцеста, а также в случае угрозы жизни женщины. Помощь в аборте может повлечь за собой до трех лет тюрьмы.

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