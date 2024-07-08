Туск о соглашении по безопасности с Украиной: воспринимаем, как взаимное обязательство, а не пустые обещания

Польша воспринимает соглашение по безопасности с Украиной, как взаимное обязательство, а не пустые обещания, и из него будут практические последствия. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

Непосредственная причина нашей встречи - это подписание очень важного документа. Уже 19 государств подписали подобные взаимные обязательства с Украиной, которые касаются взаимной безопасности. Каждое слово в этом документе для нас что-то значат. Из этих слов будут практические последствия. Мы воспринимаем эти слова, как взаимное обязательство, а не пустые обещания. В ближайшем времени совместно с другими союзниками мы будем шаг за шагом выполнять интенции этого документа - рассказал Туск.

Он отметил, что атака россии на Украину является также атакой на друзей и соседей Украины.

Все мы знаем, что атака россии на Украину является также атакой на друзей и соседей Украины. Хорошо знаем, что если бы эта война закончилась плохо, то она закончилась бы плохо не только для Украины, а также для Польши, всей Европы, всего западного мира. Мы, поляки, помогаем Украине в связи с нашей дружбой и солидарностью, но также в связи с нашим интересом, потому что кто сегодня защищает Украину, тот защищает также себя - сказал Туск.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали соглашение по безопасности. По данным ОП, соглашение заключено во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины, которую приняли в прошлом году 12 июля.

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