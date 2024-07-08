Украина и Польша заключили соглашение по безопасности, предусматривающее возможность перехвата российских ракет и дронов, также Варшава рассмотрит возможность передачи Украине не менее одной дополнительной эскадрильи МиГ-29 (не менее 14 истребителей), сообщили в понедельник в Офисе Президента, пишет УНН.

Детали

"В Варшаве Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Польши Дональд Туск подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Республикой Польша", - сообщили в ОП, обнародовав текст соглашения.

Всего с начала полномасштабного российского вторжения Польша, как указано, предоставила нашей стране 44 военных пакета различных видов вооружения и боеприпасов на более чем 4 млрд евро. "В этом году Польша предоставит еще несколько пакетов военной помощи и, согласно соглашению, обязуется продолжать поддерживать Украину в течение десяти лет действия документа", - отметили в ОП.

"Польша рассмотрит возможность передачи Украине не менее одной дополнительной эскадрильи МиГ-29 (не менее 14 истребителей)", - сообщили в Офисе Президента.

"Документ впервые среди уже подписанных двусторонних соглашений по безопасности предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве нашей страны, выпущенных в направлении Польши", - указали в ОП.

Также отмечается, что "впервые в соглашении по безопасности речь идет о создании "украинского легиона" - подготовке личного состава Сил безопасности и обороны Украины на территории Польши, присоединиться к которому смогут граждане Украины, которые временно проживают в Польше и других государствах".

Соглашение, как сообщается, содержит мощный блок по сотрудничеству в оборонной промышленности, в частности размещение производств польских оборонных компаний в Украине и изучение дополнительных возможностей совместного оборонного производства.

"Также Польша будет продолжать работу логистического хаба POLLOGHUB и использование потенциала ЛитПолУкрбрига для усиления ВСУ", - говорится в сообщении.

Документ, как указано, "имеет целью усиление сотрудничества в невоенной сфере, в частности в разведке, кибербезопасности, морской и информационной безопасности, защите критической инфраструктуры".

Отдельные блоки соглашения, по данным Офиса Президента, касаются экономического восстановления и восстановления, пограничной инфраструктуры и развития транзитного потенциала.

Политическое сотрудничество включает вопросы евроинтеграции, реализации Украинской формулы мира, санкций, возмещения убытков Украине, а также привлечения агрессора к ответственности, добавили в ОП.

"Польша четко подтверждает свою поддержку членства Украины в ЕС и НАТО", - отметили в Офисе Президента.

Документ подписан во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины, которую приняли в Вильнюсе 12 июля 2023 года.

Дополнение

Украина в целом заключила уже 21 двустороннее соглашение по безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой и Польшей.