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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Україна і Польща завершують роботу над безпековою угодою: в ОП очікують підписання "найближчим часом"

Київ • УНН

 • 24358 перегляди

Україна і Польща завершують переговори про підписання двосторонньої угоди про безпеку, підписання очікується найближчим часом.

Україна і Польща завершують роботу над безпековою угодою: в ОП очікують підписання "найближчим часом"

Україна та Польща провели фінальний раунд переговорів щодо укладення двосторонньої безпекової угоди, повідомили в Офісі Президента у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"За дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів фінальний раунд переговорів із Польщею щодо підписання двосторонньої безпекової угоди", - зазначили в ОП.

Наші переговорні команди провели складну роботу, і тепер ми впритул наблизилися до укладення двосторонньої безпекової угоди. Роль Польщі у наданні допомоги Україні та наближенні нашої перемоги важко переоцінити. Це буде по-справжньому амбітна угода, де відображено більшість наших здобутків і спільних планів на майбутнє

- наголосив Жовква.

Сторони, як зазначається, відзначили досягнутий прогрес та узгодили графік подальших дій щодо фіналізації двосторонньої угоди та її підписання "вже найближчим часом".

Доповнення

Україна та Польща, за даними ОП, укладуть угоду на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України, яку ухвалили торік 12 липня. Загалом Україна уклала вже 17 двосторонніх безпекових угод.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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