Украина и Польша провели финальный раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения о безопасности, сообщили в Офисе Президента в пятницу, пишет УНН.

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"По поручению Президента Украины и руководителя офиса главы государства заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква провел финальный раунд переговоров с Польшей о подписании двустороннего соглашения по безопасности", - отметили в ОП.

Наши переговорные команды провели сложную работу, и теперь мы вплотную приблизились к заключению двустороннего соглашения по безопасности. Роль Польши в оказании помощи Украине и приближении нашей победы трудно переоценить. Это будет по-настоящему амбициозное соглашение, где отражено большинство наших достижений и совместных планов на будущее - подчеркнул Жовква.

Стороны, как отмечается, отметили достигнутый прогресс и согласовали график дальнейших действий по финализации двустороннего соглашения и его подписанию "уже в ближайшее время".

Дополнение

Украина и Польша, по данным ОП, заключат соглашение на выполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины, которую приняли в прошлом году 12 июля. Всего Украина заключила уже 17 двусторонних соглашений по безопасности.