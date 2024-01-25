Уряд Польщі планує суттєво лібералізувати законодавство про аборти

Прем’єр-міністр Польщи Дональд Туск, під час конференції в середу (24 січня) оголосив, що до Сейму буде подано законопроект про лібералізацію абортів.

Про це передає УНН із посиланням на Do Rzeczy.

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Водночас Туск анонсував законопроект щодо таблеток, які приймаються вранці після сну.

Йдеться про безрецептурний доступ з 15 років (..) У віці до 15 років буде необхідний рецепт

При цьому прем'єр-міністр попередив, - партії, що входять до урядової коаліції, мають різні погляди щодо зазначених тем.

Голова польського уряду наголошує, що сам закон дуже простий і змінює одне коротке положення.

Я сподіваюся, що під час роботи в парламенті і потім, коли законопроект буде на столі у президента, не буде заперечень і спроб ветувати цей законопроект. Беззаперечним є те, що ці ліки мають бути широкодоступними для зацікавлених