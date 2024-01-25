Уряд Польщі планує суттєво лібералізувати законодавство про аборти
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про плани подати до парламенту законопроєкт, який пропонує легалізувати аборти до дванадцятого тижня вагітності, а також продаж протизаплідних таблеток без рецепта з 15-річного віку. Це сталося після широких протестів у відповідь на більш жорсткі закони про аборти, запроваджені в 2021 році.
Прем’єр-міністр Польщи Дональд Туск, під час конференції в середу (24 січня) оголосив, що до Сейму буде подано законопроект про лібералізацію абортів.
Про це передає УНН із посиланням на Do Rzeczy.
Ми готові внести до парламенту проект законних і безпечних абортів до дванадцятого тижня протягом наступних кількох годин
Деталі
Водночас Туск анонсував законопроект щодо таблеток, які приймаються вранці після сну.
Йдеться про безрецептурний доступ з 15 років (..) У віці до 15 років буде необхідний рецепт
При цьому прем'єр-міністр попередив, - партії, що входять до урядової коаліції, мають різні погляди щодо зазначених тем.
Голова польського уряду наголошує, що сам закон дуже простий і змінює одне коротке положення.
Я сподіваюся, що під час роботи в парламенті і потім, коли законопроект буде на столі у президента, не буде заперечень і спроб ветувати цей законопроект. Беззаперечним є те, що ці ліки мають бути широкодоступними для зацікавлених
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Контекст
У 2021 році, після суперечливого рішення Конституційного суду, в Польщі набули чинності суворіші закони про аборти. Відтоді жінкам заборонено робити аборт, навіть якщо у ненародженої дитини є серйозні вади розвитку.
Торік по всій країні пройшли протести після смерті вагітної жінки під час лікування в лікарні. Жінка померла від сепсису після витоку навколоплідних вод.
Жіночі правозахисники звинуватили лікарів у тому, що вони не зважилися на аборт, незважаючи на ускладнення, через страх перед юридичними наслідками.
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