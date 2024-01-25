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Уряд Польщі планує суттєво лібералізувати законодавство про аборти

Уряд Польщі планує суттєво лібералізувати законодавство про аборти

Київ • УНН

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про плани подати до парламенту законопроєкт, який пропонує легалізувати аборти до дванадцятого тижня вагітності, а також продаж протизаплідних таблеток без рецепта з 15-річного віку. Це сталося після широких протестів у відповідь на більш жорсткі закони про аборти, запроваджені в 2021 році.

Прем’єр-міністр Польщи Дональд Туск, під час конференції в середу (24 січня) оголосив, що до Сейму буде подано законопроект про лібералізацію абортів.

Про це передає УНН із посиланням на Do Rzeczy.

Ми готові внести до парламенту проект законних і безпечних абортів до дванадцятого тижня протягом наступних кількох годин

-  заявив прем’єр-міністр Дональд Туск сьогодні у Варшаві.

Деталі

Водночас Туск анонсував законопроект щодо таблеток, які приймаються вранці після сну.

Йдеться про безрецептурний доступ з 15 років (..) У віці до 15 років буде необхідний рецепт 

- повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск.

При цьому прем'єр-міністр попередив, - партії, що входять до урядової коаліції, мають різні погляди щодо зазначених тем.

Голова польського уряду наголошує, що сам закон дуже простий і змінює одне коротке положення.

Я сподіваюся, що під час роботи в парламенті і потім, коли законопроект буде на столі у президента, не буде заперечень і спроб ветувати цей законопроект. Беззаперечним є те, що ці ліки мають бути широкодоступними для зацікавлених

- сказав прем’єр-міністр Польщі.

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Контекст

У 2021 році, після суперечливого рішення Конституційного суду, в Польщі набули чинності суворіші закони про аборти. Відтоді жінкам заборонено робити аборт, навіть якщо у ненародженої дитини є серйозні вади розвитку.

Торік по всій країні пройшли протести після смерті вагітної жінки під час лікування в лікарні. Жінка померла від сепсису після витоку навколоплідних вод.

Жіночі правозахисники звинуватили лікарів у тому, що вони не зважилися на аборт, незважаючи на ускладнення, через страх перед юридичними наслідками.

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