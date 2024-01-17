Європа лідирує за кількістю курців серед молоді та жінок - ВООЗ
Київ • УНН
Згідно з доповіддю ВООЗ, рівень куріння в усьому світі знижується: сьогодні тютюн вживає кожен п'ятий дорослий, тоді як у 2000 році цей показник становив один з трьох. Проте в Європі зараз найвищий у світі показник курців серед жінок і підлітків.
Нова доповідь Всесвітньої організації охорони здоров'я свідчить, що у світі зменшується рівень курців. Водночас Європа стала світовим лідером за кількістю курців серед підлітків та жінок. Про це з посиланням на доповідь ВООЗ, передає УНН.
Деталі
Згідно зі статистикою, приблизно кожен п'ятий дорослий у всьому світі споживає тютюн порівняно з кожним третім у 2000 році.
Поточні цифри також свідчать, що світ наближається до скорочення споживання тютюну на 30% до 2025 року порівняно з базовим рівнем 2010 року, як зазначено в Глобальному плані дій ВООЗ з профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями на 2013–2020 роки.
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Водночас аналітики стверджують, що прогрес не такий швидкий, як потрібно – за оцінками, до 2025 року світ досягне відносного скорочення споживання тютюну на 25%, не досягнувши глобальної мети.
Зазначається, що Європа є одним із регіонів, відповідальних за відставання.Лише два регіони ВООЗ – регіони Африки та Південно-Східної Азії – можуть досягти мети 2025 року щодо скорочення на 30%.
Згідно з останніми даними за 2022 рік, Європа посідає друге місце за відсотком населення, яке вживає тютюн – понад 25%, одразу після Південно-Східної Азії.
Крім того, у Європі ВООЗ зафіксувала найвищі показники вживання тютюну серед жінок. Тут кількість жінок-курців удвічі перевищує середній світовий показник і знижується набагато повільніше, ніж у всіх інших регіонах
Також в регіоні зафіксовано найбільшу кількість курців серед дітей у віці 13-15 років.
Доповнення
У ВООЗ пояснили, що попри всі заходи щодо скорочення споживання тютюну, пройдуть роки перш ніж буде видимий результат всіх обмежень.
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Країни, які впроваджують жорсткі заходи боротьби проти тютюну, можуть очікувати близько 30 років між тим, як рівень поширеності від зростання до зниження і пов'язаний з цим поворот у кількості смертей від тютюну
Також зазначається, що Комісії з питань охорони здоров'я пропонує розширити перелік місць, де не можна курити, та включити у перелік заборон електронні сигарети та тютюнові вироби для нагрівання.
Нагадаємо
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у своєму новому звіті зазначає, що зусилля охорони здоров'я країн, спрямовані на обмеження вживання тютюну в усьому світі, починають діяти, оскільки все більше країн почали боротись із курінням.