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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 2430 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

Ексклюзив
12:10 • 5700 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 29774 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 160477 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 138791 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141687 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136183 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136001 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196711 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77722 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Донеччина зазнала масованої атаки рф дронами, за добу 4 загиблих

Масована атака дронами пошкодила Краматорськ, Дружківку, Слов'янськ та Сергіївку. За добу загинуло четверо людей, двоє поранені, руйнувань зазнали 43 цивільні об'єкти.

Війна • 10 квітня, 07:42 • 10586 перегляди

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 135 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку

Від початку доби відбулося 135 бойових зіткнень. Найбільш гаряче на Покровському напрямку, де ворог 51 раз намагався прорвати оборону ЗСУ.

Війна • 8 квітня, 19:48 • 4867 перегляди

Найбільше боїв - на Покровському напрямку: карта від Генштабу

Протягом доби зафіксовано 159 бойових зіткнень, третина з яких – на Покровському напрямку. Сили оборони уразили райони зосередження живої сили та техніки окупантів.

Війна • 8 квітня, 05:59 • 5046 перегляди

На фронті 138 боєзіткнень: ворог завдав 76 авіаударів та задіяв 794 дрони

ЗСУ дають відсіч спробам противника просунутись. Росіяни завдали 76 авіаційних ударів, залучили 794 дрони-камікадзе та здійснили 4749 обстрілів.

Війна • 24 березня, 20:36 • 11621 перегляди

Бої на фронті: 118 зіткнень, Покровський напрямок – найгарячіша точка

Протягом доби на фронті відбулося 118 боєзіткнень, 50 з них на Покровському напрямку. росіяни завдали 59 авіаударів та використали понад 1000 дронів-камікадзе.

Війна • 23 березня, 21:16 • 37957 перегляди

Наслідки російських атак на Донеччині: 3 людини загинули, четверо зазнали поранень

Внаслідок російських атак на Донеччині загинули троє людей, ще четверо отримали поранення. Поліція зафіксувала понад 4 тисячі ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Суспільство • 23 березня, 11:16 • 88796 перегляди

Війська рф намагалися прорвати оборону в районі Костянтинополя та Привільного - ОСУВ "Хортиця"

Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ на кількох напрямках, зокрема біля Вовчанська, Часового Яру та Костянтинополя. Українські воїни тримають оборону.

Війна • 18 березня, 09:24 • 54547 перегляди

90 боїв на фронті: найгарячіше на Покровському та Лиманському напрямках

На Покровському напрямку відбулось 25 боїв, на Лиманському - 17. Найбільше авіаударів ворог завдав на Курському напрямку, скинувши 25 керованих бомб.

Війна • 14 березня, 17:43 • 20448 перегляди

Генштаб: 66 атак ворога, найгарячіше на Покровському та Торецькому напрямках

Сили оборони відбивають численні атаки ворога, особливо активні бої тривають на Покровському та Торецькому напрямках. Російська авіація завдає ударів КАБами.

Війна • 12 березня, 14:22 • 14845 перегляди

259 бойових зіткнень за добу: де найгарячіше - карта Генштабу

Протягом доби відбулося 259 бойових зіткнень. РФ завдала 2 ракетні та 74 авіаудари, здійснила понад 5000 обстрілів, залучила 2285 дронів-камікадзе.

Війна • 12 березня, 06:59 • 25957 перегляди

росіяни активізувалися на Сіверському напрямку після зміни командування: що відбувається

На Сіверському напрямку зафіксовано 16 бойових зіткнень за минулу добу, бої продовжуються. Активізація ворога, імовірно, пов'язана зі зміною російського командування в цьому районі.

Війна • 17 грудня, 08:32 • 18504 перегляди

Прикордонники відбили штурм росіян на Сіверському напрямку

Прикордонники бригади "Помста" відбили масштабну атаку противника біля Сіверська. Внаслідок бою ворог втратив 14 військових убитими та 12 пораненими.

Війна • 16 грудня, 21:35 • 48948 перегляди

Ситуація на напрямках Часового Яру та Сіверська залишається дуже напруженою

На напрямках Часового Яру, Сіверська та Лиманського склалася напружена ситуація через активне використання ворогом броньованої техніки. Противник шукає слабкі місця та постійно поповнює втрати в техніці й особовому складі.

Війна • 7 листопада, 08:18 • 26356 перегляди

Понад 10 обстрілів Донеччини за добу, щонайменше 3 людини поранено, пошкоджено об’єкти інфраструктури – ОВА

За добу російські війська 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Пошкоджено будівлі установ, приватні будинки і газогін, поранено щонайменше 3 людини.

Суспільство • 24 жовтня, 07:29 • 24268 перегляди

Ворог атакував 7 населених пунктів Донеччини за добу: один загиблий та двоє поранених

За добу окупанти завдали понад 2600 ударів по Донецькій області, пошкодивши 10 цивільних об'єктів. Атаковано Курахове, Лиман, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, Курахівку та Звірове.

Війна • 18 жовтня, 07:59 • 21908 перегляди

росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини за добу: троє людей поранені

За добу російські війська 9 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів поранено трьох людей, пошкоджено десятки будинків та інфраструктурних об'єктів.

Суспільство • 16 жовтня, 07:35 • 16068 перегляди

росіяни вдарили по 6 населених пунктах Донеччини за добу: п'ятеро постраждалих

Росіяни обстріляли 6 населених пунктів Донецької області, поранивши 5 цивільних. Пошкоджено 25 об'єктів, включаючи 22 житлові будинки, лікарню та заклад освіти.

Війна • 15 жовтня, 07:17 • 16670 перегляди

Ворожий авіаудар по Краматорську, пошкоджені склади: армія рф обстріляла населені пункти Донеччини 12 разів

За добу російські війська 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області. У Краматорську ворогом завдано авіаудару по промзоні, у Часовоярській громаді загинули 2 людини, пошкоджено десятки будинків.

Війна • 14 жовтня, 07:25 • 17256 перегляди

Тренер ФК "Троєщина" Денис Скляренко загинув на фронті

Денис Скляренко, тренер футбольного клубу "Троєщина", загинув на Куп'янському напрямку. Він добровільно приєднався до ЗСУ з початком повномасштабного вторгнення і служив у 112-й бригаді.

Війна • 12 жовтня, 18:10 • 37353 перегляди

На Донеччині внаслідок атак терористів, пошкоджено 65 цивільних об’єктів, загинула 1 людина, 11 людей поранені

За добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Пошкоджено 65 цивільних об'єктів, зокрема 22 житлові будинки, загинула 1 людина, 11 поранені.

Суспільство • 9 жовтня, 07:55 • 35780 перегляди

Били по житловому сектору на Донеччині авіабомбами: загинула одна людина, зазнали травм 12 людей, у тому числі діти – поліція

Російські війська завдали 2809 ударів по Донецькій області, використовуючи авіабомби. Загинула 1 людина, поранено 12, серед яких двоє дітей. Пошкоджено десятки цивільних об'єктів.

Суспільство • 8 жовтня, 08:34 • 27299 перегляди

Останнім часом ворог на окремих напрямках активно намагається штурмувати позиції прикордонників - ДПСУ

Речник ДПСУ повідомив про активні спроби ворога штурмувати позиції прикордонників на деяких ділянках фронту. Прикордонники мають бойові бригади з досвідом та озброєнням для протидії атакам.

Війна • 7 жовтня, 07:46 • 15948 перегляди

росіяни на Донеччині поцілили в адмінбудівлі та інфраструктурні об'єкти, загинула одна людина

Російські війська атакували населені пункти Донецької області, пошкодивши адмінбудівлі та інфраструктуру. У Часовоярській громаді загинула людина, ще одна поранена в Іллінці.

Війна • 5 жовтня, 08:15 • 19278 перегляди

На Донеччині росіяни поцілили у навчальний заклад, будинки та пошкодили 3 інфраструктурні об’єкти, 5 жителів області поранено – ОВА

За добу окупанти 13 разів атакували населені пункти Донецької області. Пошкоджено навчальний заклад, будинки та 3 інфраструктурні об'єкти, поранено 5 мирних жителів.

Суспільство • 2 жовтня, 08:16 • 20152 перегляди

російські обстріли на Донеччині: двоє загиблих, троє поранених за добу

Окупанти завдали 2774 удари по 17 населених пунктах Донецької області. Пошкоджено 37 цивільних об'єктів, включаючи 22 житлових будинки. Найбільше постраждали Мирноград, Сіверськ та Костянтинівка.

Війна • 1 жовтня, 07:12 • 24055 перегляди

Армія рф обстріляла Донеччину 27 разів за добу: четверо загиблих і 11 поранених

За 26 вересня російські війська 27 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак загинуло 4 мирних жителі, 11 отримали поранення, пошкоджено десятки будинків та об'єктів інфраструктури.

Війна • 27 вересня, 07:24 • 18968 перегляди

Армія рф обстріляла Донеччину 28 разів за добу: 3 загиблих, 5 поранених

24 вересня російські війська атакували населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів загинуло 3 мирних жителі, 5 отримали поранення, пошкоджено десятки будинків та об'єктів інфраструктури.

Війна • 25 вересня, 07:25 • 17079 перегляди

російські обстріли Донеччини: троє загиблих, 10 поранених за добу

22 вересня російські війська 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ворожих ударів загинуло 3 мирних жителів, ще 10 отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Війна • 23 вересня, 06:54 • 27270 перегляди

Внаслідок російських обстрілів Донеччини загинуло дві людини

За добу окупанти 14 разів атакували населені пункти Донецької області. Загинуло 2 людини, 1 поранено, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру. З лінії фронту евакуйовано 2610 осіб.

Війна • 17 серпня, 09:02 • 34208 перегляди

На фронті за добу відбулось 132 боєзіткнення, 51 з них на Покровському напрямку – Генштаб

За минулу добу відбулося 132 бойових зіткнення. Противник завдав 7 ракетних і 70 авіаударів, здійснив 4698 обстрілів. ЗСУ успішно відбили атаки на різних напрямках, завдавши ворогу значних втрат.

Війна • 17 серпня, 08:04 • 41941 перегляди