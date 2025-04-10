Масована атака дронами пошкодила Краматорськ, Дружківку, Слов'янськ та Сергіївку. За добу загинуло четверо людей, двоє поранені, руйнувань зазнали 43 цивільні об'єкти.
Від початку доби відбулося 135 бойових зіткнень. Найбільш гаряче на Покровському напрямку, де ворог 51 раз намагався прорвати оборону ЗСУ.
Протягом доби зафіксовано 159 бойових зіткнень, третина з яких – на Покровському напрямку. Сили оборони уразили райони зосередження живої сили та техніки окупантів.
ЗСУ дають відсіч спробам противника просунутись. Росіяни завдали 76 авіаційних ударів, залучили 794 дрони-камікадзе та здійснили 4749 обстрілів.
Протягом доби на фронті відбулося 118 боєзіткнень, 50 з них на Покровському напрямку. росіяни завдали 59 авіаударів та використали понад 1000 дронів-камікадзе.
Внаслідок російських атак на Донеччині загинули троє людей, ще четверо отримали поранення. Поліція зафіксувала понад 4 тисячі ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.
Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ на кількох напрямках, зокрема біля Вовчанська, Часового Яру та Костянтинополя. Українські воїни тримають оборону.
На Покровському напрямку відбулось 25 боїв, на Лиманському - 17. Найбільше авіаударів ворог завдав на Курському напрямку, скинувши 25 керованих бомб.
Сили оборони відбивають численні атаки ворога, особливо активні бої тривають на Покровському та Торецькому напрямках. Російська авіація завдає ударів КАБами.
Протягом доби відбулося 259 бойових зіткнень. РФ завдала 2 ракетні та 74 авіаудари, здійснила понад 5000 обстрілів, залучила 2285 дронів-камікадзе.
На Сіверському напрямку зафіксовано 16 бойових зіткнень за минулу добу, бої продовжуються. Активізація ворога, імовірно, пов'язана зі зміною російського командування в цьому районі.
Прикордонники бригади "Помста" відбили масштабну атаку противника біля Сіверська. Внаслідок бою ворог втратив 14 військових убитими та 12 пораненими.
На напрямках Часового Яру, Сіверська та Лиманського склалася напружена ситуація через активне використання ворогом броньованої техніки. Противник шукає слабкі місця та постійно поповнює втрати в техніці й особовому складі.
За добу російські війська 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Пошкоджено будівлі установ, приватні будинки і газогін, поранено щонайменше 3 людини.
За добу окупанти завдали понад 2600 ударів по Донецькій області, пошкодивши 10 цивільних об'єктів. Атаковано Курахове, Лиман, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, Курахівку та Звірове.
За добу російські війська 9 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів поранено трьох людей, пошкоджено десятки будинків та інфраструктурних об'єктів.
Росіяни обстріляли 6 населених пунктів Донецької області, поранивши 5 цивільних. Пошкоджено 25 об'єктів, включаючи 22 житлові будинки, лікарню та заклад освіти.
За добу російські війська 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області. У Краматорську ворогом завдано авіаудару по промзоні, у Часовоярській громаді загинули 2 людини, пошкоджено десятки будинків.
Денис Скляренко, тренер футбольного клубу "Троєщина", загинув на Куп'янському напрямку. Він добровільно приєднався до ЗСУ з початком повномасштабного вторгнення і служив у 112-й бригаді.
За добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Пошкоджено 65 цивільних об'єктів, зокрема 22 житлові будинки, загинула 1 людина, 11 поранені.
Російські війська завдали 2809 ударів по Донецькій області, використовуючи авіабомби. Загинула 1 людина, поранено 12, серед яких двоє дітей. Пошкоджено десятки цивільних об'єктів.
Речник ДПСУ повідомив про активні спроби ворога штурмувати позиції прикордонників на деяких ділянках фронту. Прикордонники мають бойові бригади з досвідом та озброєнням для протидії атакам.
Російські війська атакували населені пункти Донецької області, пошкодивши адмінбудівлі та інфраструктуру. У Часовоярській громаді загинула людина, ще одна поранена в Іллінці.
За добу окупанти 13 разів атакували населені пункти Донецької області. Пошкоджено навчальний заклад, будинки та 3 інфраструктурні об'єкти, поранено 5 мирних жителів.
Окупанти завдали 2774 удари по 17 населених пунктах Донецької області. Пошкоджено 37 цивільних об'єктів, включаючи 22 житлових будинки. Найбільше постраждали Мирноград, Сіверськ та Костянтинівка.
За 26 вересня російські війська 27 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак загинуло 4 мирних жителі, 11 отримали поранення, пошкоджено десятки будинків та об'єктів інфраструктури.
24 вересня російські війська атакували населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів загинуло 3 мирних жителі, 5 отримали поранення, пошкоджено десятки будинків та об'єктів інфраструктури.
22 вересня російські війська 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ворожих ударів загинуло 3 мирних жителів, ще 10 отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
За добу окупанти 14 разів атакували населені пункти Донецької області. Загинуло 2 людини, 1 поранено, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру. З лінії фронту евакуйовано 2610 осіб.
За минулу добу відбулося 132 бойових зіткнення. Противник завдав 7 ракетних і 70 авіаударів, здійснив 4698 обстрілів. ЗСУ успішно відбили атаки на різних напрямках, завдавши ворогу значних втрат.