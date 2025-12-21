На фронті відбулось 93 бойові зіткнення: на яких напрямках ворог діє найактивніше 21 грудня 2025

$42.340.00
49.590.00
ukenru
Ексклюзив
12:47 • 4430 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
09:49 • 11933 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
09:21 • 15490 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 29900 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 58452 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 64013 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 40753 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 35997 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 36766 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 41129 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.8м/с
90%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Партизани "АТЕШ" паралізували ключовий залізничний вузол постачання окупантів у ростовській області рфPhoto21 грудня, 05:20 • 16653 перегляди
Мінус 1130 солдатів та 116 БпЛА: Генштаб уточнив втрати ворога за добу21 грудня, 05:38 • 3792 перегляди
Сан-Франциско накрив масштабний блекаут: без світла 130 тисяч абонентівPhoto21 грудня, 06:10 • 9786 перегляди
Операції триватимуть: Гегсет відреагував на захоплення нафтового танкера біля узбережжя Венесуели21 грудня, 07:15 • 14249 перегляди
33-річна інженерка з інвалідністю здійснила історичний політ до межі космосу09:37 • 6142 перегляди
Публікації
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto14:01 • 1504 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 34425 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 64013 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 104670 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 76318 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Емманюель Макрон
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Державний кордон України
Румунія
Реклама
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 13885 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 15664 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 27918 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 44916 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 33831 перегляди
Актуальне
The Guardian
Bild
Техніка
Дипломатка
Шахед-136

На фронті відбулось 93 бойові зіткнення: на яких напрямках ворог діє найактивніше 21 грудня 2025

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 93 бойові зіткнення, ворог найактивніше діє на Покровському та Костянтинівському напрямках. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулася одна ворожа атака, ворог здійснив 49 обстрілів, чотири з яких – із РСЗВ.

На фронті відбулось 93 бойові зіткнення: на яких напрямках ворог діє найактивніше

Від початку доби на фронті відбулось 93 бойові зіткнення. Ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади населених пунктів Волфине, Рижівка, Бояро-Лежачі Сумської області

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося одна ворожа атака. Крім того, ворог здійснив 49 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, чотири з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень, ворог атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Дворічанське та у бік Ізбицького й Обухівки. Чотири боєзіткнення в даний час тривають.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивали шість атак ворога у напрямках Курилівки, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки, чотири боєзіткнення ще тривають.

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців у напрямках населених пунктів Дружелюбівка, Степове, Ольгівка, Лиман, Дробишеве та в районі Зарічного, п’ять боєзіткнень досі тривають.

На Слов’янському напрямку з початку доби противник тричі атакував поблизу Ямполя та Сіверська.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Міньківка та Віролюбівка.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбили 14 ворожих спроб вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Костянтинівка, Русин Яр та у бік Софіївки й Степанівки. Ще один бій триває.

На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 23 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Нового Шахового й Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 15 атак

- повідомили у Генштабі.

20 ворожих FPV-дронів за дві хвилини: у Генштабі показали рідкісні кадри боїв у Покровську21.12.25, 14:02 • 2870 переглядiв

На Олександрівському напрямку від початку доби наші оборонці зупинили 10 штурмів ворожих військ у районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Соснівка, Привільне, Рибне, Першотравневе та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове й Іванівка. Ще один бій триває.

На Гуляйпільському напрямку агресор шість разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районі Гуляйполя, два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбивали п’ять атак противника у районах Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Степногірська та у бік Новоандріївки. Одне боєзіткнення триває.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у районі Антонівського мосту.

Мінус 1130 солдатів та 116 БпЛА: Генштаб уточнив втрати ворога за добу21.12.25, 07:38 • 3876 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Степногірськ
Гуляйполе
Сіверськ
Україна
Костянтинівка
Краматорськ
Куп'янськ