На фронті відбулось 93 бойові зіткнення: на яких напрямках ворог діє найактивніше 21 грудня 2025

Від початку доби на фронті відбулось 93 бойові зіткнення. Ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади населених пунктів Волфине, Рижівка, Бояро-Лежачі Сумської області - йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося одна ворожа атака. Крім того, ворог здійснив 49 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, чотири з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень, ворог атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Дворічанське та у бік Ізбицького й Обухівки. Чотири боєзіткнення в даний час тривають.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивали шість атак ворога у напрямках Курилівки, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки, чотири боєзіткнення ще тривають.

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців у напрямках населених пунктів Дружелюбівка, Степове, Ольгівка, Лиман, Дробишеве та в районі Зарічного, п’ять боєзіткнень досі тривають.

На Слов’янському напрямку з початку доби противник тричі атакував поблизу Ямполя та Сіверська.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Міньківка та Віролюбівка.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбили 14 ворожих спроб вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Костянтинівка, Русин Яр та у бік Софіївки й Степанівки. Ще один бій триває.

На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 23 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Нового Шахового й Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 15 атак - повідомили у Генштабі.

20 ворожих FPV-дронів за дві хвилини: у Генштабі показали рідкісні кадри боїв у Покровську

На Олександрівському напрямку від початку доби наші оборонці зупинили 10 штурмів ворожих військ у районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Соснівка, Привільне, Рибне, Першотравневе та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове й Іванівка. Ще один бій триває.

На Гуляйпільському напрямку агресор шість разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районі Гуляйполя, два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбивали п’ять атак противника у районах Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Степногірська та у бік Новоандріївки. Одне боєзіткнення триває.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у районі Антонівського мосту.

Мінус 1130 солдатів та 116 БпЛА: Генштаб уточнив втрати ворога за добу