20 грудня, 17:28 • 14561 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 31751 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 33993 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 25274 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 24736 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 30001 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 33637 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 26022 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 25193 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 20495 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Меню
Мінус 1130 солдатів та 116 БпЛА: Генштаб уточнив втрати ворога за добу

Київ • УНН

 • 18 перегляди

За добу 20 грудня російські війська втратили 1130 солдатів та 116 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.25 становлять 1196740 осіб.

Мінус 1130 солдатів та 116 БпЛА: Генштаб уточнив втрати ворога за добу

За добу 20 грудня російські війська втратили на війні з Україною 1130 солдатів та 116 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1196740 (+1130) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11435 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 23770 (+1)
        • артилерійських систем ‒ 35298 (+11)
          • РСЗВ ‒ 1575 (0)
            • засоби ППО ‒ 1263 (0)
              • літаків ‒ 432 (+1)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 92604 (+116)
                    • крилаті ракети ‒ 4073 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 70789 (+68)
                            • спеціальна техніка ‒ 4029 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росія наростила війська до 710 тисяч осіб для стратегічного наступу в Україні.

                              ЦПД РНБО: заяви путіна демонструють - рф не зацікавлена у реальному мирному врегулюванні війни19.12.25, 14:21 • 3286 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

