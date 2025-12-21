Мінус 1130 солдатів та 116 БпЛА: Генштаб уточнив втрати ворога за добу
Київ • УНН
За добу 20 грудня російські війська втратили 1130 солдатів та 116 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.25 становлять 1196740 осіб.
За добу 20 грудня російські війська втратили на війні з Україною 1130 солдатів та 116 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1196740 (+1130) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11435 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 23770 (+1)
- артилерійських систем ‒ 35298 (+11)
- РСЗВ ‒ 1575 (0)
- засоби ППО ‒ 1263 (0)
- літаків ‒ 432 (+1)
- гелікоптерів ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 92604 (+116)
- крилаті ракети ‒ 4073 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 70789 (+68)
- спеціальна техніка ‒ 4029 (+1)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росія наростила війська до 710 тисяч осіб для стратегічного наступу в Україні.
